Жильцы аварийного дома в Ростове-на-Дону добились проведения оценки квартир

После встречи жильцов разрушающегося дома №93 по улице Казахской с главой Ростова-на-Дону Александром Скрябиным к ним пришел специалист для оценки квартир.

Как писал "Кавказский узел", в августе 2024 года председатель Следкома России Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело после того, как жильцы разрушающегося дома на улице Казахской, 93 в Ростове-на-Дону пожаловались на отсутствие реакции властей на их обращения. В мае власти Ростова-на-Дону после многочисленных жалоб жильцов разрушающегося двухэтажного дома на улице Казахской признали его аварийным. Чиновники администрации Ростова-на-Дону предложили укрепить стены дома швеллерами, однако жильцы уверены, что это бесполезно. В конце лета жильцы дома пожаловались, что ситуация ухудшается, трещины появились уже и во втором подъезде.

В доме №93 по улице Казахской в Ростове-на-Дону началась оценка квартира, это произошло после встречи жильцов с главой города Александром Скрябиным, пишет 28 сентября 161.ru.

По словам председателя дома Нины Карелиной, в подъезде вывесили объявление о том, что будет проводиться оценка. Потом пришел специалист, но он лишь "сообщил примерную стоимость оценки и сказал, что есть много нюансов".

Ранее Александр Скрябин заявил, что оценка жилья будет у него на руках примерно в конце октября. Эксперт уточнил, что сумма окончательная будет зависеть от состояния квартиры, причем все они будут оцениваться в сравнении.

Тем временем, по словам жильцов, в доме начали выпадать кирпичи, в одной из квартир через щель в стене можно увидеть улицу.

