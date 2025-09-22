×

08:23, 22 сентября 2025

Версия следствия по делу о массовой драке в Жирновске поставлена под сомнение

Дмитрий Вайган в "клетке" Жирновского райсуда. 6 февраля 2025 года. Кадр видео Жирновского райсуда https://t.me/zhirnovsksud/39

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Расследование массовой драки в Жирновске обернулось уголовным преследованием тех, кто разнимал дерущихся и защищал жертву нападения, заявил адвокат обвиняемых.

Конфликт в баре «Лагуна» Жирновска произошел вечером 31 января 2025 года, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат обвиняемых Олег Комбаров.

По его словам, 35-летний азербайджанец Этибар Гасымов подошел к 17-летнему подростку армянской национальности и что-то спросил. "Из-за громкой музыки [подросток] не расслышал и переспросил, чего тот хотел. Гасымов ответил ему: "Ты что, оглох?". Это послужило поводом для мгновенной ссоры. Между [подростком] и Этибаром началась потасовка, в ходе которой Этибар достал небольшой нож и несколько раз ударил [подростка] в область паха", - рассказал адвокат.

Увидев потасовку, подбежали другие посетители бара – Амаяк Синдоян и Дмитрий Вайган, которые заступились за подростка и ввязались в драку с Гасымовым, отметил он. "Они были случайными посетителями бара, но визуально знали обоих участников, поскольку город небольшой и увеселительных заведений не так много", - пояснил адвокат.

Стрельба помогла охладить пыл горячих парней с обеих сторон

Затем, по его словам, к обеим сторонам потасовки подключились и другие посетители «Лагуны», результатом чего стала массовая драка. В ходе драки Дмитрий Вайган вытащил травматический пистолет и несколько раз выстрелил воздух. «Он искренне сожалеет об этих выстрелах, но стрельба помогла охладить пыл горячих парней с обеих сторон. [Подростка] в полуобморочном состоянии под руки вывели на улицу сыновья Амаяка Синдояна, которые помогли ему добраться домой. Затем на место приехала полиция – вероятно, ее вызвал кто-то из посетителей, но полицейские никого не задержали и быстро уехали, так как конфликт был локализован», - заявил адвокат.

Однако 4 февраля было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство группой лиц), потерпевшим по которому признали Этибара Гасымова. Сначала был задержан Дмитрий Вайган, а 9 февраля – Амаяк Синдоян. «Если с Дмитрием Вайганом в целом все понятно, и он не отрицает стрельбу из травматического пистолета, то с Амаяком Синдояном такой ясности нет. Судя по данным, просочившимся в СМИ, следствие утверждает, что Синдоян якобы использовал пистолет, биту и стул. Но у него всего две руки, к тому же в реальности пистолет был у Вайгана», - сказал Олег Комбаров.

Версия следствия также приведена в публикации, размещенной 6 февраля в телеграм-канале Жирновского райсуда, избравшего меру пресечения. "По версии следствия, в ночь с 31 января на 01 февраля 2025 года, Дмитрий В., находясь в помещении ночного бара «Лагуна» в г. Жирновске Волгоградской области, удерживая в руках травматический пистолет, алюминиевую биту и находящийся в помещении бара металлический стул, выражая явное неуважение к обществу, грубо нарушил общественный порядок, причинив телесные повреждения местным жителям, находившимся в ночном баре", - говорится в сообщении.
13 марта суд изложил идентичную версию действий второго обвиняемого. "По версии следствия, в ночь с 31 января на 01 февраля 2025 года, Амаяк С., находясь в помещении ночного бара «Лагуна» в г. Жирновске Волгоградской области, удерживая в руках травматический пистолет, алюминиевую биту и находящийся в помещении бара металлический стул, выражая явное неуважение к обществу, грубо нарушил общественный порядок, причинив телесные повреждения местным жителям, находившимся в ночном баре", - говорится в этой публикации суда.

При этом, как отметил адвокат, в августе 2025 года следствие решило, что в массовой драке принимали участие двое сыновей Амаяка Синдояна – 17-летний и 15-летний (16 лет ему исполнилось в марте). "Следствие решило, что несовершеннолетние […] скроются от следствия и уедут в Армению, или окажут давление на 35-летнего потерпевшего Гасымова. В связи с чем 3 сентября Жирновский районный суд арестовал 17-летнего […] на два месяца, вопрос по 16-летнему […] еще решается, следствие и прокурор требуют его заключения под стражу", - сказал адвокат.

Он отметил, что Амаяк Синдоян находится под стражей, срок его ареста продлен до 9 октября, до этой же даты продлен срок расследования. При этом уголовное дело неоднократно передавалось из одного следственного подразделения в другое.

«Сначала оно находилось в производстве Следственного отдела ОМВД по Жирновскому району, потом в Следственном отделе по Жирновскому району СУ СК России по Волгоградской области, потом в военном следственном отделе СК России по Волгоградской области, потом опять в Следственном отделе по Жирновскому району СУ СК, а теперь его забрали в СУ СК России по Волгоградской области», - рассказал адвокат.

Какую опасность для государственной безопасности представляет пятничная драка в деревенском баре?

Олег Комбаров также заметил, что особенность этого уголовного дела - оперативное сопровождение областного управления ФСБ: некоторые документы в деле подписаны начальником УФСБ и его заместителем. "Интересно, какую опасность для государственной безопасности представляет пятничная драка в деревенском баре? Или вся семья Синдоян? Или государственную важность представляет потерпевший Этибар Гасымов?" - задался вопросами адвокат.

Он обратил внимание, что подросток, который был ранен ножом, оказался вне зоны внимания следствия и прокуратуры. «Его не допрашивают. Он не признан потерпевшим. Неоднократные жалобы и обращения в прокуратуру и Следственный комитет его матери остались без внимания. Они просто приобщаются к материалам уголовного дела и всё. Никакую процессуальную проверку и правовую оценку им не дают», - подчеркнул Олег Комбаров.

Также, по его словам, остались без должной оценки неоднократные жалобы и обращения в прокуратуру и Следственный комитет Дианы Синдоян - жены Амаяка Синдояна и матери подозреваемых подростков. «По результатам проверок прокурор Жирновского района Громов нарушений не установил. Не согласившись с выводами прокурора Жирновского района, Диана Синдоян обжаловала его решение прокурору Волгоградской области. Однако, в нарушение всех принципов разумности, проведение проверки прокурор Волгоградской области поручил самому Громову, а тот в свою очередь своему заместителю... Естественно, что по результатам проверки заместитель прокурора Жирновского района не усмотрел нарушений в действиях своего руководителя», - отметил адвокат, добавив, что 21 сентября было подано обращение в Генпрокуратуру.

Диана Синдоян рассказала, что 2 сентября в суд вызвали сразу обоих ее сыновей. «По младшему в итоге уже 3 сентября (2-го нас просто продержали до 24.00, а потом сказали прийти на следующий день) не вынесли никакого решения, а старшего решили арестовать на два месяца. Но потом мне стало известно, что прокуратура намеревается обжаловать решение суда и добиться ареста и моего младшего сына», - сообщила она корреспонденту "Кавказского узла".

«Кавказский узел» направил запрос о ситуации с расследованием дела в СУ СКР по Волгоградской области. Получить комментарий Этибара Гасымова не удалось, передал корреспондент «Кавказского узла».

Автор: Александр Степанов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

