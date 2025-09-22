Сняты ограничения на работу сочинского аэропорта

За время действия ограничений, введенных в аэропорту Сочи для обеспечения безопасности полетов, на запасные аэродромы были перенаправлены 20 рейсов.

Как писал "Кавказский узел", вечером 21 сентября работа аэропорта Сочи была приостановлена на фоне угрозы атаки БПЛА.

Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Сочи, которые вводились для обеспечения безопасности полетов, сообщил около 02.00 мск сегодня, 22 сентября в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, в период действия ограничений, то есть примерно за пять часов, на запасные аэродромы были перенаправлены 20 самолетов.

"Кавказский узел" также писал, то в ночь с 21 на 22 сентября в результате атаки беспилотников в Каневском районе произошло возгорание электроподстанции, а в Славянске-на-Кубани и Калининском районе повреждены несколько частных домов.

