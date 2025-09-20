Грузинский активист задержан в аэропорту

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Активист Ника Нарсия задержан в аэропорту Тбилиси. Он решил досрочно вернуться в страну, чтобы успеть до муниципальных выборов отбыть назначенный судом арест за неуплату штрафов по статье о перекрытии улиц во время акций протеста.

Как писал "Кавказский узел", суд приговорил активиста Нику Нарсию к 15 суткам ареста за невыплату штрафов за перекрытие Руставели. Сам Ника Нарсия на сегодняшнем заседании не присутствовал.

Участник протестов в Тбилиси Ника Нарсия был задержан в Тбилисском международном аэропорту по возвращению из-за границы. Причиной стало решение суда, приговорившего его к 15 суткам административного ареста за «искусственное перекрытие дороги» во время протестных акций. Нарсия узнал о назначенном сроке 18 сентября. В соцсети Facebook* он сообщил, что решил досрочно прервать отпуск и вернуться в Грузию, чтобы успеть отбыть наказание до протестной акции оппозиции 4 октября, в день проведения местных выборов, сообщило агентство "Новости Грузия".

«Активиста Нику Нарсию арестовали прямо в аэропорту — за «штрафы» за перекрытие дороги. Его единственное преступление заключается в том, что он отказался подчиниться. Авторитарные режимы всегда разоблачают себя из страха перед свободными гражданами», — процитировало "Интерпрессньюс" слова пятого президента Грузии Саломе Зурабишвили.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют проведения новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглось более тысячи человек. Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".