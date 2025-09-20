×

Кавказский узел

Главная   /   Лента новостей
04:53, 20 сентября 2025

Ростовский суд признал жителя Запорожской области виновным в подготовке теракта

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

К 17 годам лишения свободы приговорил Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону жителя Запорожской области Виталия Козаченко, признав виновным в подготовке теракта и госизмене.

Южный окружной военный суд вынес приговор жителю Запорожской области Виталию Козаченко 19 сентября.

По данным следствия, житель села Васильевка Козаченко готовил теракт в составе группы лиц в отношении сотрудника полиции с помощью ранее переданного сотрудников Главного управления разведки Украины самодельного взрывного устройства, пишет "Коммерсант".

Совершить теракт Козаченко, как утверждается, не успел, так как был задержан сотрудниками российских спецслужб. Также выяснилось, что он собрал и передал украинским спецслужбам информацию о местах дислокации личного состава и техники российских военных.

Суд признал Козаченко виновным в теракте (часть 3 статьи 205 УК РФ), участии в террористическом сообществе (часть 2 статьи 205.4 УК РФ) и госизмене (статья 275 УК РФ) и приговорил к 17 годам лишения свободы, причем первые четыре года он проведет в тюрьме, а оставшиеся - в колонии строгого режима.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в августе к 15 годам колонии приговорил суд жительницу Крыма Алину Грек за подготовку поджога релейного шкафа.

Автор: "Кавказский узел"

