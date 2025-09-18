Задержание фигурантки дела о краже собаки в Сочи обнадежило ее хозяйку

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Полиция задержала в Санкт-Петербурге женщину, подозреваемую в краже в Сочи щенка бультерьера. Хозяйка собаки добилась возбуждения дела о краже, но уверена, что похитительница должна быть привлечена к ответственности за жестокое обращение с животными.

17 сентября в Санкт-Петербурге полицейские задержали женщину, объявленную в розыск год назад по обвинению в краже щенка бультерьера из частного домовладения в Хостинском районе Сочи, сообщила "Фонтанка".

Женщина была объявлена во всероссийский розыск, так как скрывалась от следствия. Постановления о возбуждении уголовного дела, признании хозяйки собаки Елены Пожидаевой потерпевшей имеются в распоряжении "Кавказского узла".

Согласно постановлению следователя отдела по расследованию преступлений ОМВД России по Хостинскому району Сочи от 13 ноября 2023 года, уголовное дело возбуждено по статье о краже (часть 2 статьи 158 УК РФ). Материальный ущерб оценен в 123 тысячи рублей. В документе указано, что "неустановленное лицо, действуя тайно, похитило принадлежащее Пожидаевой Елене имущество — щенка породы бультерьер".

Хозяйка собаки Елена рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что знакома с фигуранткой дела с 2019 года: их участки в садовом товариществе находятся рядом.

"У нее четверо детей. Я знала, кто украл Пеппу, это подтвердили и камеры. Но целый год я ходила по инстанциям, писала заявления, добивалась возбуждения дела. Мне казалось невероятным, что можно просто забрать щенка и остаться безнаказанной", — поделилась Елена бюрократическими проволочками в полиции.

Щенок по кличке Пеппа пропал 7 ноября 2023 года. Хозяйка и волонтеры искали его по окрестностям и через соцсети, однако записи с камер показали: собаку унесла соседка. Весной 2024 года Елена сама обнаружила Пеппу — истощенную и запертую в клетке в сарае на участке предполагаемой похитительницы.

"Она была в страшном состоянии: клетка стояла в ванне, еда и вода отсутствовали. Пеппа грызла пластик от поддона, чтобы хоть как-то выжить", — вспоминает хозяйка. Несмотря на это, добиться возбуждения дела о жестоком обращении с животным потерпевшей не удалось. Полицейские ограничились возбуждением дела по факту кражи.

По словам Елены, возврат Пеппы стал возможен только благодаря вмешательству зоозащитников. "Больше суток собака оставалась в клетке, потому что меня к ней не подпускали. Но волонтеры через окно достали клетку, и только после этого Пеппа оказалась у меня", — говорит она.

Елена надеется, что следствие доведет дело до конца. "Я хочу, чтобы этот случай стал показательным: с животными нельзя обращаться как с вещами. И чтобы виновная понесла наказание". По ее словам, о задержании многодетной матери, похитившей ее собаку, ей сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 17 сентября, оперативники уголовного розыска обвиняемую на Благодатной улице два дня назад.

Адвокат Евгений Быстров отметил, что возбуждение дела по статье о краже — это минимально необходимая правовая реакция на произошедшее.

"Но фактические обстоятельства — удержание животного без воды и пищи, его истощение и содержание в неподходящих условиях — позволяют ставить вопрос о дополнительной квалификации по статье 245 УК РФ "Жестокое обращение с животными". Судебная практика знает случаи, когда такие действия признавались именно жестоким обращением, даже если изначально шла речь о краже", — подчеркнул юрист.

По словам Клыкова, отказ полиции в возбуждении дела по этой статье может быть обжалован в прокуратуре или в суде. "Важно, чтобы подобные дела рассматривались комплексно, ведь в них затрагиваются не только имущественные, но и гуманитарные аспекты — защита животных как живых существ", — добавил адвокат.

"Кавказский узел" также писал, что полиция Адлерского района Сочи возбудила уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными по заявлению жителей поселка Нижняя Шиловка, которые 15 июля обнаружили мертвую собаку породы алабай с перемотанными скотчем пастью и лапами.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.