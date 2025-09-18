Семья Борзило три года не может добиться от следствия результатов экспертизы

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Супруги Борзило из Ростовской области направили не менее десяти обращений с требованием предоставить результаты ДНК-экспертизы по делу о разглашении тайны усыновления, но до сих пор так и не добились этого. Супруги уверены, что экспертиза затягивается намеренно.

Как писал "Кавказский узел", член КПРФ из Ростовской области Людмила Борзило пожаловалась, что силовики необоснованно завели на нее уголовное дело, а чиновники пытаются поместить ее детей в детдом за ее активную гражданскую позицию. В марте активистка была отправлена под домашний арест, а затем принудительно помещена в психиатрическую клинику в Ростове-на-Дону, во время заседания суда по ее жалобе у Борзило случился выкидыш. 15 апреля суд смягчил ей меру пресечения. В итоге органы опеки отозвали иск об ограничении родительских прав. Суд по ходатайству следователя постановил вновь отправить активистку из Ростовской области Людмилу Борзило в психиатрическую клинику. При этом она находится на сохранении в частной клинике и объявлена в розыск.

Людмила Борзило обвиняется в разглашении тайны усыновления. Расследованием работы роддома она занялась после того, как ей сообщили, что ее ребенок, родившийся в 2016 году, умер. Активистка уверена, что ее ребенка подменили и передали бездетной паре. Однако в уголовном деле говорится о другом ребенке, историю которого она опубликовала в интернете: он уже достиг совершеннолетия и знал о том, что был усыновлен. По данным издания 161.ru, речь идет о юноше 2005 года рождения.

Сергей и Татьяна Борзило заявили, что почти девять лет следствие не может объяснить, что произошло с ребёнком, рождённым в 2016 году в роддоме Орловского района. Вместо ответов семья видит только затягивание экспертиз и давление на мать ребенка - Людмилу Борзило, которую пытаются принудительно отправить в психбольницу за ее многолетние требования к следствию дать четкие ответы на вопросы о судьбе ее ребенка после родов.

18 сентября в прокуратуру Орловского района обратился Сергей Борзило — муж Людмилы и отец ребёнка, который, по версии врачей, умер при родах в 2016 году. Он потребовал предоставить семье обещанное заключение назначенной комиссионной экспертизы, результаты которой затягиваются уже третий год.

По словам Сергея Борзило, без ответа остаётся главный вопрос: жив ли был их ребёнок при родах и если да, куда он исчез сразу после рождения. "Мы ждём эту экспертизу с 2022 года. Нам обещают результат, но до сих пор его нет. Мы считаем, что затягивание делается умышленно, чтобы не признавать допущенные нарушения. В девятый год после трагедии следствие не может ответить на вопрос: умер ли наш сын или его украли", — сказал он "Кавказскому узлу".

Старший ребенок в семье, 22-хлетняя Татьяна Борзило, заявила, что их семья, знакомые и родственники не верят в смерть ее брата, 2016 года рождения. "Маме акушерка сказала сразу после родов, что ребёнок родился мёртвым, но мама пришла в роддом со схватками и чувствовала шевеление плода. Акушерка, после того как она родила, сразу куда-то унесла ребёнка, даже не показав матери, и сказала перебраться ей в другую комнату. Почему? На каком основании? Это главный вопрос, на который никто не отвечает. Документы о мертворожденном мы так и не получили, нам просто через несколько дней выдали коробку и сказали похоронить. Родители были в шоке, они даже не поняли, что именно похоронили", — рассказала она.

Адвокат Александр Краснов видит в деле множество противоречий и считает, что именно по этой причине следствие не заинтересовано в доведении его до конца.

"С самого начала допущена масса нарушений. Акушерка нарушила базовое правило — ребёнка обязаны положить рядом с матерью, жив он или мёртв, и объяснить причину смерти, если она считает, что он умер. Этого не сделали. В деле много разноречивых показаний. То ребенок умер после родов, то в утробе. Если в утробе, то эксперты должны определить, когда именно и от чего. Первая эксгумация показала кости, которые оказались меньше размеров ребёнка по УЗИ за месяц до родов — то есть, это мог быть другой ребёнок отправлен на эксгумацию, потому что нереально, чтобы родившийся ребенок был меньше не родившегося. УЗИ это документ. Следствие не установило ничего, что подтвердило бы версию о мертворождении, на которой настаивают следователи. Проведённая ДНК-экспертиза не убедила родителей. Видимо, не убедила она и некоторых прокуроров и следователей, если они назначили повторные экспертизы, результатов которых и не могут добиться родители", - говорит адвокат.

"Наша семья трижды ездила на пикеты к зданию СКР в Москве, требуя справедливости. Мама стояла часами с плакатом: "Помогите вернуть моего сыночка - Сереженьку". Но вместо помощи и ответов мы видим затягивание экспертизы и параллельно попытки упрятать мою маму в психиатрическую больницу. Якобы она опасна для общества. Я бы уточнила, что не для общества, а для тех, кто покрывает преступления следствия, суда, медиков… Все происходящее выглядит как давление на семью и способ избавиться от неудобного им заявителя", — считает старшая дочь супругов Борзило Татьяна.

Сергей Борзило отмечает, что в конце февраля 2025 года Зимовниковский межрайонный следственный отдел СКР прислал им Постановление (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла"), в котором отказал в удовлетворении очередной жалобы его супруги предоставить результаты повторной экспертизы, назначенной в 2022 году.

В постановлении указано, что ещё в ноябре 2022 года была назначена повторная комиссионная судебно-медицинская экспертиза, но её результаты до сих пор не готовы. Именно этим следствие объясняет невозможность дать семье окончательный ответ.

По мнению Сергея Борзило, такая формулировка — лишь способ "заморозить" дело. "Экспертиза назначена три года назад, а нам говорят — ждите. Это не может быть случайностью, это намеренное затягивание", — считает он.

Семья уверена, что умысел в затягивании расследования очевиден.

"Прошло девять лет, но следователи не смогли доказать нам, что ребёнок мёртв. Инструкции по обращению с трупами детей в больнице нарушены. Результатов экспертиз нет. Они не отвечают на вопросы отца и матери, но при этом хотят отправить мать ребенка, который, вполне вероятно, жив, в психушку. Мы считаем это несправедливым и будем бороться", — сказал Сергей Борзило.

По словам Татьяны, несмотря на давление, ее мама Людмила Борзило готовится в восьмой раз стать матерью и подарить их дружной семье еще одного члена семьи: я очень рада, что у меня будет сестра. Сейчас у меня одни братья. Я хотя и старше ее на 22 года, но от этого радость только больше. Мы боремся не только за нашего брата, но и за то, чтобы мама могла жить нормальной жизнью и воспитывать детей. Она лишена права голоса и общения со СМИ, поэтому говорить можем только мы", — подчеркнула дочь супругов Борзило Татьяна. Она уточнила, что заявлений с требованиями представить результаты обещанной экспертизы ими было написано в 2025 году не менее десяти. И ни на одно не дано ответа.

