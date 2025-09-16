Житель Шахт осужден условно за призывы к экстремизму

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд приговорил к двум годам условного срока жителя Шахт Игоря Вахтина за призывы к насилию в отношении представителей другой национальности.

По данным пресс-службы УФСБ России по Ростовской области, Вахтин в одной из групп в соцсети "ВКонтакте" разместил комментарий, в котором содержались призывы к насилию в отношении группы лиц, выделенной по национальному признаку.

Суд счел шахтинца виновным в публичных призывах к экстремистской деятельности в интернете (часть 2 статьи 280 УК РФ) и приговорил к двум годам лишения свободы условно, пишет 15 сентября "Коммерсант".

Ранее "Кавказский узел" писал, что Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону в конце июля приговорил жителя Краснодара Владислава Солохина к штрафу за призывы к "разрушению символов действующей власти".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.