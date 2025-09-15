Участники нападения на силовика в Магасе отправлены под домашний арест

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Двое братьев Абадиевых отправлены под домашний арест после избиения бывшего полицейского в Магасе. О задержании других участников нападения правоохранительные органы не сообщали.

Как писал "Кавказский узел", 9 сентября группа людей с оружием применила насилие к жителю Магаса, который в прошлом работал в органах внутренних дел. Следователи связали нападение "с исполнением им своих должностных обязанностей в период службы". По данным источников, 41-летний Башир Аушев, работая в прошлом в уголовном розыске, задерживал одного из участников нападения, а тот "решил поквитаться".

Магасский районный суд в Ингушетии назначил меру пресечения двум подозреваемым по делу о нападении на бывшего сотрудника МВД. Подозреваемые - жители Магаса, братья Исса (31 год) и Джабраил Абадиев (35 лет).

Оба брата, задержанные 12 сентября, помещены под домашний арест до 11 ноября. По информации представителя суда, на допросе после задержания Абадиевы признали свою вину. Они подтвердили версию следствия о том, что мотивом нападения стало уголовное преследование - избитый силовик, работая в уголовном розыске, раскрыл преступление старшего из братьев, сообщает “Интерфакс-Юг”.

По информации МВД, потерпевший Башир Аушев задержал одного из нападавших в 2020 году, дело касалось разбоя и незаконного оборота наркотиков. Сейчас Аушев - военный, некоторое время назад он подписал контракт с Минобороны и отправился в зону боевых действий на Украине.

Согласно видео с места происшествия, в момент нападения силовик был в военной форме. В нападении участвовали не менее десяти человек, однако о задержании других его предполагаемых участников правоохранительные органы не сообщали.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.