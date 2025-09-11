Нападение на силовика в Магасе следствие связало с его бывшей работой

Группа людей с оружием применила насилию к жителю Магаса, который в прошлом работал в органах внутренних дел. Инцидент расследуется по статье о применении насилия к представителю власти.

Инцидент, информация о котором распространилась в соцсетях, произошел 9 сентября.

Не менее десяти неизвестных с оружием “применили насилие, не опасное для жизни и здоровья, в отношении местного жителя”, говорится в сообщении официального Telegram-канала республиканского Следкома от 10 сентября.

Следователи указывают, что потерпевший - бывший силовик. Они предполагают, что нападение связано “с исполнением им своих должностных обязанностей в период службы”. Доследственная проверка в связи с инцидентом ведется по статье о применении неопасного для жизни насилия против представителя власти (часть 1 статьи 318 УК России предусматривает до пяти лет заключения).

В официальном сообщении ведомства нет информации о задержании подозреваемых, однако МВД спустя несколько часов сообщило, что двое участников нападения были установлены и доставлены в отдел. В правоохранительные органы обратился потерпевший, заявив, что “на него напали несколько человек, вынудив применить в рамках самообороны травматическое оружие”. “В ответ один из нападавших также несколько раз выстрелил в его сторону из травматического пистолета, после чего они скрылись с места происшествия”, - сообщает Telegram-канал МВД Ингушетии.

Объектом нападения стал 41-летний бывший сотрудник уголовного розыска, указывает Telegram-канал “Сапа”. Конфликт произошел в районе улиц Гагиева и Чахкиева в Магасе в дневное время. На видео с места инцидента видно, как 9-10 человек подошли к человеку в военной форме на парковке, окружив его. Человек в форме достал травматический пистолет и начал стрелять, нападавшие разбежались в стороны, но один из них также достал оружие и выстрелил несколько раз в направлении человека в камуфляже.

Бывший сотрудник МВД, который на видео одет в военную форму - Башир Аушев, в прошлом он задерживал одного из участников нападения и возбудил против него уголовное дело, за что последний “решил поквитаться”, пишет со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах “Фортанга”. По информации издания, Аушева подкараулили близ его дома, еще до начала перестрелки его избили.

