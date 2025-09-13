×

15:38, 13 сентября 2025

Семь человек задержаны в Грузии по делу о похищении девушки

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики задержали в Марнеули двух человек, участвовавших в похищении девушки для женитьбы против ее воли, и еще пятерых, которые знали о похищении, но не обратились в правоохранительные органы.

Семь человек задержали в Марнеульском муниципалитете по делу о похищении 20-летней девушки для женитьбы против воли, сообщило агентство "Новости Грузия" со ссылкой на пресс-службу МВД.

В Грузии актуальна проблема принудительных и ранних браков. В ноябре 2019 года после случая с похищением 15-летней девушки НПО Грузии предлагали ввести в школах программы для предупреждения ранних браков. Необходимо повышать уровень осведомленности о ранних браках среди школьников, указал тогда руководитель НПО "Ассоциация молодых юристов" Сулхан Саладзе. В мае 2024 года в Местии были задержаны три человека за похищение невесты.

Следствие установило, что 29-летний Е.А. при содействии 43-летнего Ш.С. "по мотиву нетерпимости к равенству мужчин и женщин" незаконно лишили девушку свободы, чтобы выдать ее замуж. Полиции удалось быстро отыскать похищенную после того, как семья обратилась к силовикам. Е.А. и Ш.С. задержали в качестве обвиняемых. Вместе с ними под арестом оказались четверо лиц, которые знали о произошедшем преступлении, но не сообщили в полицию. Следствие проводится по статьям о незаконном лишении свободы группой лиц по предварительному сговору, понуждения и недонесения о преступлении (пункт «а» части 3 статьи 143, статья 150 и статья 376 УК Грузии). Похитителям грозит от 7 до 10 лет тюрьмы.

В марте 2018 года в Тбилиси прошла конференция, участники которой указали, что правоохранительные органы оставляют без внимания жалобы женщин на насилие. В частности, по данным "Центра по правам человека", на обращение директора школы о помолвке 16-летней ученицы в полиции заявили, что состава преступления в принуждении несовершеннолетней к браку нет.

В случае детских браков нарушаются права обоих полов, однако с девочками сложностей возникает намного больше – почти всегда замужество полностью исключает их участие в общественной жизни. Девочек изолируют от семьи и друзей, в большинстве случаев заставляют бросить школу, они оказываются в более тяжелом экономическом положении в случае беременности и часто становятся жертвами домашнего насилия, говорится в материале "Как ранние браки приводят к трагедиям в Грузии", опубликованном на "Кавказском узле". Также на "Кавказском узле" опубликован материал "Ранние браки в Грузии: традиция или дурная привычка?".

Автор: "Кавказский узел"

