Половина дистанционно зарегистрированных избирателей проголосовала в Ростовской области

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В первый день выборов в Ростовской области к 12 мск проголосовали свыше 50% избирателей, которые зарегистрированы на платформе дистанционного голосования.

Как писал "Кавказский узел", более 2,8 тысячи избирательных участков открылось сегодня в Краснодарском крае, где с 12 по 14 сентября проходят выборы губернатора. В Краснодаре, Анапе и Сочи начаты также выборы депутатов городских собраний. Наблюдатели от КПРФ зарегистрировали ряд нарушений в регионе.

«Почти 130 тысяч жителей Ростовской области, выбирая главу региона, уже отдали свой голос онлайн. Таковы данные к 12.00», — цитирует сообщение пресс-службы областного избиркома. РИА «Панорама». Всего заявления для участия в выборах посредством ДЭГ в этом году подали более 258 тыс. донских избирателей. Платформа в 2025 году применяется на выборах всех уровней.

Отмеьим, что 12 сентября в Ростовской области началось голосование на выборах губернатора, которое продлится до 14 сентября. На пост главы области баллотируются пять кандидатов. 7 августа облизбирком зарегистрировал Евгения Бессонова, выдвинутого Ростовским областным отделением политической партии КПРФ, Сергея Косинова, выдвинутого региональным отделением социалистической политической партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", Дениса Фраша, выдвинутого Ростовским региональным отделением ЛДПР", сообщал ТАСС. Еще одним кандидатом является Юрий Слюсарь – врио губернатора, кандидат от «Единой России».

Кроме того, сегодня начались выборы депутатов в городские думы Ростова-на-Дону, Волгодонска, Донецка, Каменска-Шахтинского, Новочеркасска, городов Шахты, Гуково и Зверево.

11 избирательных участков в регионе не открылись в первый день выборов

Сегодня в Ростовской области к 8.00 утра начали работу 2516 из 2527 избирательных участков, сообщается на сайте облизбиркома.

В Шахтах не открылись 4 избирательных участка, по одному - - в Каменск-Шахтинском, Неклиновском районе, Новочеркасске, Таганроге, а также в Кировском, Октябрьском и Советском районах Ростова-на-Дону.

В пресс-службе облизбиркома пояснили, что речь об экстерриториальных участках, на которых проходило досрочное голосование, а также расположенных в больницах и СИЗО временных избирательных участках – они будут работать только 14 сентября. «Те участки, которые должны были открыться сегодня, все открылись и работают», - цитирует сообщение избиркома «РБК-Ростов».