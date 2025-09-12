×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
14:58, 12 сентября 2025

Половина дистанционно зарегистрированных избирателей проголосовала в Ростовской области

Женщина с буклетами о голосовании на выборах губернатора Ростовской области. 12 сентября 2025 г. Фото: Избирком Ростовской области

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В первый день выборов в Ростовской области к 12 мск проголосовали свыше 50% избирателей, которые зарегистрированы на платформе дистанционного голосования. 

Как писал "Кавказский узел", более 2,8 тысячи избирательных участков открылось сегодня в Краснодарском крае, где с 12 по 14 сентября проходят выборы губернатора. В Краснодаре, Анапе и Сочи начаты также выборы депутатов городских собраний. Наблюдатели от КПРФ зарегистрировали ряд нарушений в регионе.

«Почти 130 тысяч жителей Ростовской области, выбирая главу региона, уже отдали свой голос онлайн. Таковы данные к 12.00», — цитирует сообщение пресс-службы областного избиркома. РИА «Панорама». Всего заявления для участия в выборах посредством ДЭГ в этом году подали более 258 тыс. донских избирателей. Платформа в 2025 году применяется на выборах всех уровней.

Отмеьим, что 12 сентября в Ростовской области началось голосование на выборах губернатора, которое продлится до 14 сентября. На пост главы области баллотируются пять кандидатов. 7 августа облизбирком зарегистрировал Евгения Бессонова, выдвинутого Ростовским областным отделением политической партии КПРФ, Сергея Косинова, выдвинутого региональным отделением социалистической политической партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", Дениса Фраша, выдвинутого Ростовским региональным отделением ЛДПР", сообщал ТАСС.  Еще одним кандидатом является Юрий Слюсарь – врио губернатора, кандидат от «Единой России». 

Кроме того, сегодня начались выборы депутатов в городские думы Ростова-на-Дону, Волгодонска, Донецка, Каменска-Шахтинского, Новочеркасска, городов Шахты, Гуково и Зверево.

11 избирательных участков в регионе не открылись в первый день выборов

Сегодня в Ростовской области к 8.00 утра начали работу 2516 из 2527 избирательных участков, сообщается на сайте облизбиркома.

 В Шахтах не открылись 4 избирательных участка, по одному - - в Каменск-Шахтинском, Неклиновском районе, Новочеркасске, Таганроге, а также в Кировском, Октябрьском и Советском районах Ростова-на-Дону.

В пресс-службе облизбиркома пояснили, что речь об экстерриториальных участках, на которых проходило досрочное голосование, а также расположенных в больницах и СИЗО временных избирательных участках – они будут работать только 14 сентября. «Те участки, которые должны были открыться сегодня, все открылись и работают», - цитирует сообщение избиркома «РБК-Ростов».

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
09:59, 12 сентября 2025
Боец из Волгоградской области убит в военной операции
08:56, 12 сентября 2025
Минобороны отчиталось о сбитых дронах в Ростовской области
01:57, 12 сентября 2025
Более 50 сел в Дагестане осталось без электроснабжения из-за аварии
23:59, 11 сентября 2025
Военный из Волгоградской области убит на Украине
15:27, 11 сентября 2025
2
 Два бойца из Чечни убиты на украинском фронте
04:56, 11 сентября 2025
Убитый на Украине военный похоронен в Дагестане
Все события дня
Новости
На избирательном участке в Краснодарском крае. 12 сентября 2025 г. Фото: https://sochi.ru/press-sluzhba/novosti/64/286058/
14:00, 12 сентября 2025
КПРФ заявила о нарушениях на выборах в Краснодарском крае
Открытие избирательного участка в Краснодарском крае. 12 сентября 2025 г. Фото: https://www.temryuk.ru/presscenter/news/v-temryukskom-rayone-otkrylis-izbiratelnye-uchastki444455/
10:59, 12 сентября 2025
Трехдневное голосование на губернаторских и муниципальных выборах началось на Кубани
Военные в суде. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
05:48, 12 сентября 2025
Суд обязал военных выплатить компенсации двум жительницам Ейска за крушение Су-34
Юноша наклеивает листовку. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе ChatGPT.
03:46, 12 сентября 2025
За неделю с 1 по 7 сентября в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
Аэропорт Краснодара. Фото: https://www.instagram.com/p/DOdpe_GjHsO/ принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
16:27, 11 сентября 2025
Аэропорт Краснодара возобновил работу
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Фото
08:58, 11 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
25
Зенит дышит в спину Краснодару. Ахмат - на дне. Махачкала взяла три очка!
Все блоги
Справочник
Муниципальные выборы в Грузии. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе ChatGPT. Муниципальные выборы в Грузии 4 октября 2025 года

Выборы. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot Единый день голосования 2025 года на Юге России

Коллаж "Кавказского узла". Кадры видео BAZA / Telegram Чеченские силовики против Арега Щепихина*: похищение или задержание?

Блогеры
Фото
13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Фото
08:21, 12 января 2025
BERG...man Tbilisi
54
Экокатастрофа на Кубани и страх, которого нет или он не нужен?
Фото
17:31, 25 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
43
Сперва Адлер. Далее, подумаем о скоростных поездах в Махачкалу и Грозный: Путин
Аналитика
15:58, 2 сентября 2025
В августе 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погибли четыре человека
14:03, 4 августа 2025
В июле 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погиб один человек
Темы дня
Автобусы для отправки переселенцев. Фото: АПА https://ru.apa.az/sotsium/v-poselok-gadrut-xodzavendskogo-raiona-i-selo-badara-xodzalinskogo-raiona-otpravlena-pervaya-gruppa-pereselencev-620988
12 сентября 2025, 07:57
Начато возвращение азербайджанских семей в поселок Гадрут и село Бадара

Кадр оперативного видео СГБ Грузии. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური / State Security Service Of Georgia / Facebook*
12 сентября 2025, 02:58
Спецслужбы Грузии заявили о задержании двух украинцев со взрывчаткой

Ирина Карпова с щенком Дафной на руках. Кадр видеосюжета телеканала "Россия Дагестан".
11 сентября 2025, 23:04
Зоозащитница в Дагестане попала под следствие после публикации об убившем собак водителе

Маршрутное такси в Грозном. Фото: "Грозный-Информ" https://www.grozny-inform.ru/
11 сентября 2025, 18:27
Пользователей соцсети возмутил рост стоимости проезда в Грозном

Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Националисты или самозванцы: в какую
Националисты или самозванцы: в какую "Русскую общину" вступил Алаудинов #shorts #Кавказ #Алаудинов
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Показать больше