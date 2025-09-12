×

02:58, 12 сентября 2025

Спецслужбы Грузии заявили о задержании двух украинцев со взрывчаткой

Кадр оперативного видео СГБ Грузии. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური / State Security Service Of Georgia / Facebook*

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики в Грузии задержали двух граждан Украины, в чьем автомобиле было обнаружено 2,4 кг гексогена - мощного взрывчатого вещества.

Как писал "Кавказский узел", в середине августа ФСБ России заявила о предотвращении теракта на Крымском мосту. По утверждению российских силовиков,  взрывное устройство было обнаружено в машине, прибывшей из Грузии. 

Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии отчиталось о задержании двоих граждан Украины с грузом взрывчатки. По информации ведомства, они въехали в страну на грузовике Mercedes-Benz с украинскими номерами через КПП “Сарпи” со стороны Турции. С территории Украины машина прибыла транзитом через Румынию и Болгарию. 

В тайниках автомобиля сотрудники грузинских спецслужб обнаружили 2,4 кг гексогена. Водитель машины пояснил, что получил взрывчатку от неизвестного на территории Украины и был предупрежден, что в Грузии ее заберет другой человек. Этот человек, также оказавшийся гражданином Украины, был задержан позднее при встрече с водителем, передает со ссылкой на СГБ информагентство “Новости Грузия”. 

Судя по записи, опубликованной на странице СГБ Грузии в Facebook*, сверток извлекли из цилиндрической жестяной банки, похожей на банку для краски, он был покружен в густую черную жидкость. Следствие не выяснило, была ли Грузия конечным пунктом доставки гексогена и для какой цели предназначалось это вещество. Спецслужбы рассматривают версии, что взрывчатку планировали использовать для подготовки теракта на территории страны либо перемещать через Грузию транзитом для использования в ином месте. 

В ведомстве добавили, что у задержанных также изъяли восемь мобильных телефонов, компьютер, электронные носители информации, наличные деньги, SIM-карты иностранных операторов и некоторое количество кокаина. Расследование ведется по двум уголовным статьям, о незаконном обороте взрывчатки и наркотиков.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

