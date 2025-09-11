Грозненцы пожаловались на системные проблемы с вывозом мусора

Регоператор не забирает бытовые отходы с улиц Грозного по неделе, возле мусорных баков стоит вонь, при этом дозвониться в специализированную службу невозможно, однако оплату за услугу требуют в полном объеме, рассказали жители города. Проблема с мусором типична для больших городов Северного Кавказа, указали аналитики.

Как писал "Кавказский узел", жалобы на нерегулярный вывоз мусора поступают от жителей разных районов Чечни, а республиканский оператор по вывозу отходов ссылается на нехватку рабочих. Работникам предлагают зарплату, которая не соответствует тяжелым условиям труда, уверены пользователи соцсети.

Работу регионального оператора по вывозу мусора в Чечне опрошенные "Кавказским узлом" жители Грозного назвали отвратительной.

"Отвратительная работа службы. Мусор не вывозят, на звонки не отвечают, но деньги забирают постоянно. И рискни не заплати, весь день будут названивать. А когда нам надо до них дозвониться, не отвечают на звонки. У нас неделю гора мусора по 2-му Белорусскому переулку стояла. Вчера только убрали. Глава <Чечни> всегда в своих выступлениях говорит о чистоте и порядке, но они, видимо, его не слышат. Зато деньги хотят постоянно", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Зиля.

Проблема с мусором все еще не решена на улице Эльтиева.

"Уже неделю не забирают мусор на улице Эльтиева. И так всегда. Проедет КамАЗ мимо полных баков и ноль внимания. Иногда мужчинам приходится делать замечание водителям, чтобы те забрали мусор. За что вам платить, если работают вот так?" - возмутилась Зайнап.

По ее словам, звонки оператору не дают результата. "Они либо не отвечают, либо говорят ждать, рабочих не хватает. А сколько ждать? Воняет во всем дворе", - пожаловалась она.

Кроме этого, жители Грозного недовольны качеством выполняемых работ.

"Мало того что мусор не забирают неделю, из-за чего запах на всю улицу. Так еще и когда забирают мусор, половину оставляют, разбрасывают по улице. Вначале, когда "Оникс" <регоператор по вывозу мусора, - прим. "Кавказского узла"> начинал, было все шикарно. Каждый раз приходиться звонить, требовать забирать мусор", - рассказал "Кавказскому узлу" Анзор.

По его словам, в договоре указано, что мусор должны вывозить два раза в неделю.

"Приезжают один раз в неделю. Никогда не видел, чтобы два раза приезжали. Но баки всегда переполненные. А сбор денег делают ежемесячно, без опозданий", - отметил он.

Магомед занимается вывозом мусора, но в основном строительного. Однако в последние дни его просят вывозить бытовой мусор.

"Мне звонят, спрашивают стоимость работы, но я отказываю, потому что жалко машину. Потом мне сколько раз надо мыть грузовик, чтобы не воняло. Так что нет, пусть ждут коммунальщиков", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Во дворе его дома в Байсангуровском районе тоже были проблемы с вызовом мусора.

"Да, несколько дней мусор не вывозили. Воняло неприятно. Жильцы звонили, жаловались кому-то. Пару дней назад все вывезли, помыли", - сообщил он.

Политолог Руслан Кутаев* подтверждает, что мусорный коллапс в Грозном связан с нехваткой рабочей силы.

"Это проблема всех больших городов, не только Северного Кавказа. Сейчас везде есть нехватка рабочей силы, готовой выполнять эту грязную работу. Многие увольняются из-за того, что работа тяжелая, грязная, да еще и мало платят. Так что все закономерно", - сказал он "Кавказскому узлу".

По его словам, проблема вышла из-под контроля властей.

"И то, что об этом говорят, обсуждают, и власти открыто признают проблему, это означает, что проблема выходят из-под контроля, и она обретает форму тяжелой проблемы, которую пока сложно решить", - отметил он.

Проблема с вызовом мусора в Грозном типична для больших городов, уверена эксперт в области ЖКХ Юлия Сальникова.

"Проблемы с вывозом мусора действительно характерны для многих крупных городов Северного Кавказа, поскольку везде есть нехватка квалифицированных кадров, недостаточное развитие инфраструктуры и сложности с логистикой из-за горного рельефа в ряде районов. Если сравнивать с Махачкалой, то там больше проблем с вывозом мусора, особенно в частном секторе и отдаленных районах из-за большей плотности застройки и более сложного рельефа. В случае с Грозным проблема может быть быстро решена через увеличение парка спецтехники", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Что касается рейтингов, которые Грозный возглавляет как город, где качество жизни лучше остальных, то здесь всему вина – методология.

"Высокие позиции Грозного в рейтингах качества жизни и одновременные проблемы с вывозом мусора действительно создают парадоксальную картину. Это можно объяснить методологией рейтингов. Многие рейтинги качества жизни основываются на экономических, социальных, инфраструктурных показателях, а проблемы с отдельными коммунальными услугами могут раствориться в общей положительной динамике других сфер. Отсюда и подобные результаты", - объяснила она.

Так, Грозный занял первое место (75,6 балла) в РФ согласно индексу качества жизни среди городов по итогам первого квартала 2024 года и обошел Москву (75,2), сообщило РБК 20 апреля 2024 года со ссылкой на исследование Финансового университета при правительстве Российской Федерации.

