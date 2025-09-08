×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
17:56, 8 сентября 2025

Власти Чечни признали мусорный коллапс в республике

Вывоз мусора в Грозном. Фото: Грозный-Информ https://www.grozny-inform.ru/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жалобы на нерегулярный вывоз мусора поступают от жителей разных районов Чечни, а республиканский оператор по вывозу отходов ссылается на нехватку рабочих. Работникам предлагают зарплату, которая не соответствует тяжелым условиям труда, уверены пользователи соцсети. 

Проблемы с вывозом бытовых отходов в Чечне должностные лица республики в своих официальных аккаунтах не комментировали, однако жалобы жителей сегодня стали темой публикаций республиканских информагентств. 

Первый замдиректора компании “Оникс”, которая выбрана региональным оператором по вывозу мусора в Чечне, объяснил проблемы дефицитом рабочих. По словам Саид-Хасана Дадакаева, в компании не хватает водителей и грузчиков - многие сотрудники уволились еще летом, так как не могли работать в условиях сильной жары. 

“Работают сверхурочно, устают. После завершения своего маршрута переходят на другой. Как-то пытаемся стабилизировать ситуацию. Надеюсь, в ближайшее время войдем в график и жалобы прекратятся”, - приводит его слова ИА “Чечня Сегодня”.

Дадакаев добавил, что в Грозном вывоз мусора затруднен также дорожными работами. “Из-за работ по реконструкции дорог поменялись маршруты движения спецтехники и также время прохождения. Из-за пробок”, - пояснил он.

Читатели паблика chpchechnya_95, насчитывающего более 107 тысяч подписчиков в Instagram*, призвали оператора по вывозу мусора повысить заработную плату сотрудникам. “Зарплату нужно поднять, это тяжелая работа плюс запах невыносимый”, - написал idigprocom под постом с объяснениями Дадакаева. 

“У рабочих не будет проблем, если вы будете платить хорошую зарплату, это действительно очень тяжелая и опасная для здоровья работа (...) Из-за жадности не хватает рабочих рук по факту”, - считает san95cho. 

“Поднимите зарплату, чтобы был стимул выходить на такую работу. Без них мы просто утонем в мусоре и вони. У нас неделями не вывозят мусор. Эти мусорные баки стоят заполненные доверху. Коты раскидывают его. Смрад стоит невыносимый. Я за то, чтобы работникам по вывозу мусора и дорожникам, которые поддерживают чистоту на дорогах в любую погоду, давали достойную оплату труда”, - заявил borzhila1208.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Женщина и автомобильный номер. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе ChatGPT
01:32, 3 сентября 2025
За неделю с 24 по 31 августа в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
Контроль властей над успеваемостью школьников. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot.
20:54, 1 сентября 2025
Педагоги раскритиковали вмешательство властей Чечни в вопрос школьной успеваемости
Урок чеченского языка. Фото: "Грозный-Информ" https://www.grozny-inform.ru/multimedia/photos/147996/
18:56, 1 сентября 2025
Минобрнауки отрицает сокращение часов изучения чеченского языка в школах
Примирение родов. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ.
00:58, 29 августа 2025
Принудительные примирения в Чечне создали основу для отложенной кровной мести
Схрон патронов. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе ChatGPT
01:33, 27 августа 2025
За неделю с 18 по 23 августа в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
09:34, 28 февраля 2025
Ветер с Апшерона
7
Конфликт из-за сбитого самолета AZAL закрыт. Наверное...
Фото
17:08, 26 января 2025
BERG...man Tbilisi
25
Победители всегда, в той или иной форме, вытесняют проигравших? Грузия, Чечня и другие
Фото
09:50, 20 января 2025
BERG...man Tbilisi
35
Меньше всего преступлений в 2024 - в Чечне, Дагестане, Ингушетии. Но есть одна загогулина
Все блоги
Справочник
Мазут на пляже. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop Разлив мазута в Керченском проливе

Около здания парламента Грузии, 6 декабря 2024 г. Фото Азиза Керимова для "Кавказского узла". Главное о преследовании участников протестов в Грузии

Флаги. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная при помощи программы Сopilot Баку и Москва: напряжение нарастает

Блогеры
Фото
09:34, 28 февраля 2025
Ветер с Апшерона
7
Конфликт из-за сбитого самолета AZAL закрыт. Наверное...
Фото
17:08, 26 января 2025
BERG...man Tbilisi
25
Победители всегда, в той или иной форме, вытесняют проигравших? Грузия, Чечня и другие
Фото
09:50, 20 января 2025
BERG...man Tbilisi
35
Меньше всего преступлений в 2024 - в Чечне, Дагестане, Ингушетии. Но есть одна загогулина
Фото
12:08, 19 января 2025
BERG...man Tbilisi
51
Двалишвили победил Нурмагомедова. Махачев превзошел Хабиба
Фото
09:17, 15 января 2025
BERG...man Tbilisi
23
Алаудинов о "когда-то друге, мужественном человеке" - Игоре Стрелкове
Аналитика
15:58, 2 сентября 2025
В августе 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погибли четыре человека
14:03, 4 августа 2025
В июле 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погиб один человек
Темы дня
Нино Даташвили. Фото: https://netgazeti.ge
08 сентября 2025, 14:51
Защита сообщила об ухудшении задержанной грузинской активистки Даташвили 

Передача взрывчатки. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
08 сентября 2025, 12:52
Уроженец Баку стал обвиняемым по делу об убийстве генерала Кириллова

Задержание гражданина Азербайджана в Ставрополе. 8 сентября 2025 г. Скриншо видео https://ria.ru/20250908/fsb--2040360302.html
08 сентября 2025, 09:56
Гражданин Азербайджана задержан на Ставрополье по делу о теракте

Площадь в Каспийске получила имя Сталина. Стоп-кадр видео телеканала "Среда" от 05.09.25, https://t.me/sreda_tv/37367.
08 сентября 2025, 00:57
Площадь в Каспийске получила имя Сталина

Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Националисты или самозванцы: в какую
Националисты или самозванцы: в какую "Русскую общину" вступил Алаудинов #shorts #Кавказ #Алаудинов
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Показать больше