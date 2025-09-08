Власти Чечни признали мусорный коллапс в республике

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жалобы на нерегулярный вывоз мусора поступают от жителей разных районов Чечни, а республиканский оператор по вывозу отходов ссылается на нехватку рабочих. Работникам предлагают зарплату, которая не соответствует тяжелым условиям труда, уверены пользователи соцсети.

Проблемы с вывозом бытовых отходов в Чечне должностные лица республики в своих официальных аккаунтах не комментировали, однако жалобы жителей сегодня стали темой публикаций республиканских информагентств.

Первый замдиректора компании “Оникс”, которая выбрана региональным оператором по вывозу мусора в Чечне, объяснил проблемы дефицитом рабочих. По словам Саид-Хасана Дадакаева, в компании не хватает водителей и грузчиков - многие сотрудники уволились еще летом, так как не могли работать в условиях сильной жары.

“Работают сверхурочно, устают. После завершения своего маршрута переходят на другой. Как-то пытаемся стабилизировать ситуацию. Надеюсь, в ближайшее время войдем в график и жалобы прекратятся”, - приводит его слова ИА “Чечня Сегодня”.

Дадакаев добавил, что в Грозном вывоз мусора затруднен также дорожными работами. “Из-за работ по реконструкции дорог поменялись маршруты движения спецтехники и также время прохождения. Из-за пробок”, - пояснил он.

Читатели паблика chpchechnya_95, насчитывающего более 107 тысяч подписчиков в Instagram*, призвали оператора по вывозу мусора повысить заработную плату сотрудникам. “Зарплату нужно поднять, это тяжелая работа плюс запах невыносимый”, - написал idigprocom под постом с объяснениями Дадакаева.

“У рабочих не будет проблем, если вы будете платить хорошую зарплату, это действительно очень тяжелая и опасная для здоровья работа (...) Из-за жадности не хватает рабочих рук по факту”, - считает san95cho.

“Поднимите зарплату, чтобы был стимул выходить на такую работу. Без них мы просто утонем в мусоре и вони. У нас неделями не вывозят мусор. Эти мусорные баки стоят заполненные доверху. Коты раскидывают его. Смрад стоит невыносимый. Я за то, чтобы работникам по вывозу мусора и дорожникам, которые поддерживают чистоту на дорогах в любую погоду, давали достойную оплату труда”, - заявил borzhila1208.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.