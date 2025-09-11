×

Кавказский узел

18:27, 11 сентября 2025

Пользователей соцсети возмутил рост стоимости проезда в Грозном

Маршрутное такси в Грозном. Фото: "Грозный-Информ" https://www.grozny-inform.ru/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Минтранссвязи Чечни поднял на 10 рублей, до 43 рублей, цену за проезд в маршрутках. Пользователи соцсети сочли цены завышенными.

Стоимость проезда в маршрутных такси с нерегулируемым тарифом в Грозном выросла до 43 рублей. Повышение связано с рядом экономических факторов - ростом  цен на автобусы и комплектующие на 50%, на  горюче-смазочные материалы на 20%, повышением затрат на обслуживание и эксплуатацию подвижного состава на 50%. Также учитывается рост МРОТ на 39% и инфляция за последние три года, достигшая 30%, сообщило агентство "Грозный информ" со ссылкой на министерство транспорта и связи Чечни.

В министерстве пояснили, что в соответствии с федеральным законом № 220-ФЗ, регулярные перевозки делятся на два типа: по регулируемым и нерегулируемым тарифам. На маршрутах с регулируемыми тарифами цену устанавливает Государственный комитет цен и тарифов Чеченской Республики. На маршрутах с нерегулируемыми тарифами тариф формируется самими перевозчиками, исходя из финансово-экономической ситуации. Последний раз стоимость проезда на маршрутах с нерегулируемым тарифом пересматривалась 1 января 2023 года. Новые тарифы необходимы для сохранения стабильности работы транспортных компаний и обеспечения качественного обслуживания пассажиров. 

Сообщение об этом перепостил Instagram-паблик "ЧП Грозный", на который подписаны 653 тысячи человек. К 17 27 мск оно набрало 202 комментария.

Большинство авторов комментариев на русском языке сочли новые цены на проезд завышенными. 

"Ничего себе? Платить такой проезд, чтоб поехать как селёдка в банке? О людях вообще не думают. Пусть проедутся в маршрутках те, кто устанавливает такие цены! Пенсионеры,студенты как должны ездить? Зарплаты поднимайте людям тогда", - написал пользователь 8.9.2.8.а.

"Почему не 50 рублей, у нас ведь денег куры даже не клюют!" - поинтересовалась nmutuzova295.

"А где их брать? Почему не пишете? Студенты как должны платить? Я уже не говорю про пенсионеров, пенсионерам не хватает даже на лекарства, потому что они платят бешеные коммунальные услуги. Как жить людям простым, скажите, пожалуйста. У нас все расценки как в Москве, так почему зарплаты не такие же как в Москве?" - возмутилась  dina777diva.

"А зарплаты на сколько повысятся?" - спросила elina_elona.

"Зарплаты когда будут повышать?" - поддержала aura 12.07.

"А почему не поднимают зарплаты? Пособия? Стипендии?" - спросил zairab97.

Отметим, что в сообщении "Грозного информ" говорится о том, что цена выросла с 1 октября. Ряд пользователей в комментариях сообщили, что эти цены уже действуют.

"Не с 1 октября, а уже подняли", - отметил am.he.da.

"Кавказский узел" писал, что  16 декабря 2022 года Минтранс Чечни сообщил, что с 1 января стоимость проезда в маршрутках в Грозном вырастет на пять рублей, до 33 рублей, а на пяти маршрутах (в направлении Грозный - Аргун, а также между Грозным и Старыми Атагами, Новыми Атагами, Чири-Юртом и Дуби-Ойлом) в села стоимость уже повышена. Маршрутки ездят переполненными, а повышение цен на проезд обгоняет рост зарплат и пенсий, отметили пользователи соцсетей. Тогда грозненцы сообщили, что проезд подорожал досрочно. Глава Минтранса Чечни назвал эти сведения неподтвержденными, но пообещал принять меры к нарушителям.

Автор: "Кавказский узел"

