Аэропорт Краснодара возобновил работу

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Минтранс России сообщил о возобновлении работы аэропорта Краснодара, первый рейс будет выполнен 17 сентября. Полеты будут выполняться только в дневное время. К концу месяца ожидается возобновление международных рейсов.

Как писал "Кавказский узел", 9 июля Минтранс объявил об открытии аэропорта Геленджика для внутренних рейсов. Возможность безопасных полетов в аэропорт Геленджика подтверждена специалистами Росавиации и Госкорпорации по организации воздушного движения, сообщило ведомство. 18 июля аэропорт принял первый рейс. В случае атак БПЛА аэропорт временно прекращает работу.

В марте 2022 года, после начала боевых действий российских войск на Украине, приостановили работу аэропорты Анапы, Геленджика, Краснодара и Ростова-на-Дону. Аэропорт Элисты также был закрыт, но возобновил работу в мае 2024 года. Информацию о работе аэропортов в ЮФО и СКФО весной-летом 2024 года "Кавказский узел" собрал в справке "Работа аэропортов юга России и Северного Кавказа в 2024 году".

Краснодарский аэропорт с 09:00 мск 11 сентября открыт для обслуживания рейсов, сообщил сегодня Минтранс.

Аэропорт Краснодара не обслуживал воздушные суда с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности. Сейчас В полной готовности находятся оба терминала, аэродром и спецтехника. Летом 2024 года здесь отремонтировали дополнительную рулежную дорожку. Проведен ремонт привокзальной площади аэропорта, фасадов терминалов, улучшена навигация в них, обновлена парковочная зона, говорится в Telegram-канале ведомства.

Аэропорт Краснодара откроется 17 сентября, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Евгений Наумов.

17 сентября аэропорт примет первый рейс из Москвы авиакомпании «Аэрофлот», проинформировал глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

Рейсы могут выполняться ежедневно, но только с 09:00 до 19:00, начиная с 11 сентября. За час может быть не более пяти взлетов и посадок,, сообщила Росавиация в своем Telegram-канале.

Помимо внутренних рейсов появятся и международные. Их возобновят с конца сентября. Улететь можно будет как минимум в Ереван, Стамбул и Дубай. Этот список может расшириться. Также вскоре появится сообщение с Санкт-Петербургом, Екатеринбургом, Красноярском, Уфой, Казанью и Новосибирском, проинформировало 93.ru со ссылкой на представителей аэропорта.