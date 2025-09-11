×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
16:27, 11 сентября 2025

Аэропорт Краснодара возобновил работу

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Минтранс России сообщил о возобновлении работы аэропорта Краснодара, первый рейс будет выполнен 17 сентября. Полеты будут выполняться только в дневное время. К концу месяца ожидается возобновление международных рейсов.

Как писал "Кавказский узел", 9 июля Минтранс объявил об открытии аэропорта  Геленджика  для внутренних рейсов. Возможность безопасных полетов в аэропорт Геленджика подтверждена специалистами Росавиации и Госкорпорации по организации воздушного движения, сообщило ведомство. 18 июля аэропорт принял первый рейс. В случае атак БПЛА аэропорт временно прекращает работу.

В марте 2022 года, после начала боевых действий российских войск на Украине, приостановили работу аэропорты Анапы, Геленджика, Краснодара и Ростова-на-Дону. Аэропорт Элисты также был закрыт, но возобновил работу в мае 2024 года. Информацию о работе аэропортов в ЮФО и СКФО весной-летом 2024 года "Кавказский узел" собрал в справке "Работа аэропортов юга России и Северного Кавказа в 2024 году". 

Краснодарский аэропорт с 09:00 мск 11 сентября открыт для обслуживания рейсов, сообщил сегодня Минтранс. 

Аэропорт Краснодара не обслуживал воздушные суда с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности. Сейчас В полной готовности находятся оба терминала, аэродром и спецтехника. Летом 2024 года здесь отремонтировали дополнительную рулежную дорожку. Проведен ремонт привокзальной площади аэропорта, фасадов терминалов, улучшена навигация в них, обновлена парковочная зона, говорится в Telegram-канале ведомства. 

Аэропорт Краснодара откроется 17 сентября, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Евгений Наумов. 

17 сентября  аэропорт  примет первый рейс из Москвы авиакомпании «Аэрофлот», проинформировал глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

Рейсы могут выполняться ежедневно, но только с 09:00 до 19:00, начиная с 11 сентября. За час может быть не более пяти взлетов и посадок,, сообщила Росавиация в своем Telegram-канале.

Помимо внутренних рейсов появятся и международные. Их возобновят с конца сентября. Улететь можно будет как минимум в Ереван, Стамбул и Дубай. Этот список может расшириться. Также вскоре появится сообщение с Санкт-Петербургом, Екатеринбургом, Красноярском, Уфой, Казанью и Новосибирском, проинформировало 93.ru со ссылкой на представителей аэропорта.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
15:27, 11 сентября 2025
Два бойца из Чечни убиты на украинском фронте
04:56, 11 сентября 2025
Убитый на Украине военный похоронен в Дагестане
01:52, 11 сентября 2025
Названы имена двух убитых военных из Кабардино-Балкарии
22:06, 10 сентября 2025
Бастрыкин заинтересовался затопленной школой в дагестанском селе
21:09, 10 сентября 2025
Два бойца из Дагестана убиты на Украине
19:30, 10 сентября 2025
3
 Адвокаты Кинояна потребовали от властей Армении не экстрадировать его в Россию
Все события дня
Новости
Водолаз перед погружением. 11 сентября 2025 г. Скриншот видео https://t.me/opershtab23/14122
12:27, 11 сентября 2025
Водолазы за неделю собрали у берега в Анапе 920 мешков с мазутом
Волонтеры убирают мазут на мысе Тузла. Стоп-кадр видео штаба "Дельфины" от 09.09.25, https://t.me/shtab_delfin/1191
23:53, 10 сентября 2025
Волонтеры сообщили о мазутных пластах на мысе Тузла
21:30, 10 сентября 2025
Кандидат от КПРФ пожаловался на нарушения в работе избирательных комиссий в Краснодаре
Пляж в Новороссийске. Фото: https://t.me/mtsunvrsk/33085
13:55, 10 сентября 2025
Туристы эвакуированы с пляжей в Новороссийске из-за атаки дронов
Военный корабль. Фото: пресс-служба Минобороны РФ
10:05, 10 сентября 2025
Безэкипажный катер уничтожен в акватории Черного моря
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Фото
08:58, 11 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
25
Зенит дышит в спину Краснодару. Ахмат - на дне. Махачкала взяла три очка!
Все блоги
Справочник
Коллаж "Кавказского узла". Кадры видео BAZA / Telegram Чеченские силовики против Арега Щепихина*: похищение или задержание?

Мзия Амаглобели в суде. Кадр видео Mtavari Arkhi www.youtube.com/watch?v=c2L7diLWkG4 Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки

Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы и Мохаммед Кекалов (слева направо). Фото https://t.me/abzasmedia/5929 Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана

Блогеры
Фото
13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Фото
08:21, 12 января 2025
BERG...man Tbilisi
54
Экокатастрофа на Кубани и страх, которого нет или он не нужен?
Фото
17:31, 25 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
43
Сперва Адлер. Далее, подумаем о скоростных поездах в Махачкалу и Грозный: Путин
Аналитика
15:58, 2 сентября 2025
В августе 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погибли четыре человека
14:03, 4 августа 2025
В июле 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погиб один человек
Темы дня
Тебердинский национальный парк. Фото: Drevotochets (Малафеева Елена) https://ru.wikipedia.org/
11 сентября 2025, 09:52
Полиция заявила об афере замминистра Минимущества Карачаево-Черкесии с землей нацпарка

Полицейская машина у здания парламента Грузии. Фото: Upwinxp / Wikimedia
11 сентября 2025, 00:55
Активисты в Грузии заявили об аресте участника протестов

Наблюдатели ОБСЕ. Фото: Тинатин Бежанишвили https://www.osce.org/
10 сентября 2025, 14:51
Наблюдатели ОБСЕ отказались присутствовать на муниципальных выборах в Грузии

Лекарственный препарат "Трикафта". Фото: https://mechtayazhit.ru/otzyvy-o-trikafte/
10 сентября 2025, 12:56
Суд встал на сторону жителя Кабардино-Балкарии в споре с врачами

Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Националисты или самозванцы: в какую
Националисты или самозванцы: в какую "Русскую общину" вступил Алаудинов #shorts #Кавказ #Алаудинов
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Показать больше