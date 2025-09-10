Пилот погиб при аварии легкомоторного самолета в Ростовской области

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Легкомоторный самолет упал в Ростовской области, погиб пилот. По предварительным данным, авария произошла из-за ошибки пилотирования.

9 сентября в Ростовской области упал самолет Ан-2, пилот погиб на месте от полученных травм.

Самолет потерпел крушение при выполнении сельскохозяйственных работ в четырех километрах от хутора Морозов, причина аварии выясняются, сообщила глава Волгодонского района Светлана Леонова в своем телеграм-канале.

В экстренных службах пока придерживаются точки зрения, что авария произошла из-за ошибки пилотирования. Сальская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов, пишет ТАСС.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в августе 2024 года в Ставропольском крае упал легкомоторный самолет, погиб пилот.

