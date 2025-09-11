Избиение матери с детьми в Дагестане вызвало возмущение пользователей соцсетей

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Две жительницы Дагестана подозреваются в нападении на мать с детьми во дворе многоквартирного дома в Махачкале.

Как писал "Кавказский узел", в июле дагестанские следователи возбудили дело после сообщений о жестоком обращении со стороны мачехи по отношению к детям, проживающим в посёлке Новый Кяхулай Махачкалы.

Дагестанское управление Следкома заявило о возбуждении уголовного дела после нападение на мать с детьми. «7 сентября во дворе многоквартирного жилого дома по ул. Эльзы Ибрагимовой в городе Махачкале две местные жительницы напали на третью с малолетними детьми из хулиганских побуждений. Потерпевшей причинен легкий вред здоровью», - говорится в релизе, опубликованном 10 сентября в телеграм-канале ведомства.

Отметим, что дело было возбуждено по статье о хулиганстве с применением насилия (ч. 2 ст. 213 УК РФ), предусматривающей лишением свободы на срок до семи лет.

Ранее в дагестанских Telegram-каналах была опубликована информация о нападении на мать с детьми во дворе дома в Махачкале. По словам очевидцев, к подъезду подъехал автомобиль с двумя женщинами, которые попытались припарковаться там, где играли дети. Соседки попросили их не занимать площадку, начался конфликт. В частности, на видео зафиксировано, как сначала вышедшая из машины пожилая женщина бьет ребёнка, а затем вторая нападает на мать, несмотря на то что у неё на руках была маленькая дочь.

По данным телеграм-канала «Нетипичная Махачкала», одна из напавших работает преподавателем в вузе. Отметим, что публикация о конфликте набрала к 8.30 мск 47 тысяч просмотров и 1020 комментариев.

«Надеюсь, нормально разберутся, выяснят, что к чему, что сподвигло полезть в драку», - отметил читатель этого телеграм-канала под ником Mustang.

«Обычная женская потасовка, раздули из мухи слона. Какое хулиганство? Уже совсем свихнулся этот мир взяточников и коррупционеров», - недоумевает Meseda Khado.

«Дожили, учителя бьют матерей с детьми», - отмечает читательница с ником Умми.

«Взрослая женщина, преподаватель. просто нет слов», - вторит ей Ника.

«Может это девушка оскорбила как-то пожилую женщину. Так как (на видео) нет звука непонятно, может она нагрубила после чего женщина ударила ее», - предположил пользователь Gshm.

«Ударить женщину с маленьким ребёнком на руках, ну это вообще подлость и почему нельзя спокойно решить конфликт? Просто переставить машину и конфликт исчерпан», - задался вопросом читатель с ником Y.

Резонансные случаи женского насилия по отношению к детям в Дагестане и Ингушетии связаны с общим ожесточением общества, изменением формата семьи и практикой передачи детей в семью отца после развода, указали ранее опрошенные "Кавказским узлом" правозащитницы.