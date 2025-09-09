Ростовчанин обвинен в распространении "фейков" про армию

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд рассмотрит дело жителя Ростова-на-Дону, обвиненного в распространении ложной информации о действиях российских военных. Мужчина находится под домашним арестом.

Статья 207.3 УК РФ была введена 4 марта 2022 года, после начала российской операции на Украине. Эта статья УК РФ противоречит Конституции России, а также базовым принципам права, заявил Центр защиты прав человека "Мемориал"*. "Формулировки статьи не позволяют заранее определить, какие высказывания являются правомерными, а какие запрещенными. Гражданин не может заранее знать, какие его высказывания, какая информация могут быть сочтены в данном контексте ложными", - подчеркнули правозащитники.

Следком отчитался о передаче в суд дела 38-летнего ростовчанина, обвиненного в публичном распространении заведомо ложной информации о действиях российских вооруженных сил. Мотивом действий мужчины следствие считает политическую и идеологическую ненависть.

Согласно версии обвинения, в 2022 году житель Пролетарского района Ростова-на-Дону разместил видеозапись и некие "иные сообщения" на одной из популярных интернет-платформ. В его публикациях, доступных для неограниченного круга пользователей, следователи усмотрели заведомо ложные сведения о российской армии и ее действиях "по защите интересов России и ее граждан, а также поддержанию международного мира и безопасности", говорится в сегодняшнем сообщении Telegram-канала ростовского СК.

Обвиняемый сейчас находится под домашним арестом. По информации следователей, он признал свою вину, дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд.

Вмененная ростовчанину статья предусматривает от пяти до десяти лет лишения свободы или до пяти лет принудительных работ. В картотеке на сайте Пролетарского районного суда Ростова-на-Дону, по состоянию на 17.20 мск сегодня, нет информации о делах по этой статье.

