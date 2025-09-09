×

Главная   /   Лента новостей
06:44, 9 сентября 2025

Ростовский суд признал уроженца Крыма участником террористической организации

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

К 16 годам колонии приговорил Южный окружной военный суд уроженца Крыма Евгения Шогина, который в 2014 году вступил в украинское вооруженное формирование. 

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор Евгению Шогину 8 сентября

По данным следствия, Шогин в 2014 году поступил на службу в одно из украинских вооруженных формирований, которое принимало участие в боевых действиях на территории Донбасса, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на пресс-службу суда.

Против Шогина было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.4 УК РФ (участие в террористическом сообществе). Суд признал его виновным и приговорил к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в конце августа Южный окружной военный суд приговорил жителя Херсонской области Вячеслава Поповича к 27 годам лишения свободы, признав виновным в госизмене и участии в террористической организации.

Автор: "Кавказский узел"

