Житель Волгограда оштрафован за разжигание ненависти к полицейским

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Волгограде оштрафовал местного жителя, который в соцсетях писал оскорбительные для полицейских комментарии.

Полицейские в Волгограде задержали 38-летнего местного жителя, который, как утверждается, унизил достоинство сотрудников органов внутренних дел.

Силовики во время мониторинга соцсетей нашли несколько комментариев к постам о деятельности полиции, в которых упомянутый гражданин "допустил высказывания, в которых негативно оцениваются сотрудники полиции", сообщает 8 сентября ГУ МВД России по Волгоградской области.

После задержания мужчина раскаялся и принес свои извинения. Суд признал его виновным в совершении восьми административных правонарушений по статье 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). В итоге он должен выплатить административные штрафы по 10 тысяч рублей за каждое правонарушение.

На девятисекундном видео, которое было опубликовано в телеграм-канале ведомства, мужчина с заблюренным лицом говорит, что задержан за то, что оскорблял сотрудников полиции в комментариях в соцсети "ВКонтакте". "Раскаиваюсь, прошу прощения. Впредь обещаю такого не делать", - не очень убедительно говорит он.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в июле к году и месяцу принудительных работ был приговорен житель Волжского Александр-Миродар Жерновников, который был признан виновным в разжигании вражды из-за комментариев в соцсети.