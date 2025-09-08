Ростовчанин оштрафован за комментарий о теракте в Дагестане

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военный суд приговорил к денежному штрафу ростовчанина Александра Скоробогатько, признав его виновным в оправдании терроризма.

Уголовное дело против жителя Ростова-на-Дону Александра Скоробогатько рассматривал Южный окружной военный суд. Мужчине вменялось оправдание терроризма в интернете.

Преследование Скоробогатько инициировали сотрудники ФСБ. Поводом для уголовного дела стал комментарий, который мужчина оставил в социальной сети "ВКонтакте" под публикацией о теракте в Дагестане. Силовики пришли к выводу, что он "оправдывал насильственные действия против сотрудников правоохранительных органов", пишет сегодня РБК.

Суд признал Скоробогатько виновным и приговорил его к штрафу в 400 тысяч рублей с годичным запретом на администрирование интернет-сайтов. Приговор еще не вступил в законную силу, отметили в ведомстве. Признал ли обвиняемый свою вину, в сообщении не уточняется.

Согласно данным картотеки на сайте Южного окружного военного суда, дело Скоробогатько поступило на рассмотрение 16 июня. В июне и июле состоялись три заседания по делу, очередное заседание было назначено на 3 сентября, но его результат в карточке не отражен. Комментариями от обвиняемого или его представителей относительно приговора "Кавказский узел" пока не располагает.

Последний на сегодня теракт в Дагестане произошел 5 мая, тогда в центре Махачкалы было совершено вооруженное нападение на сотрудников полиции. Двое уроженцев Дагестана, 2000 года рождения, открыли огонь по патрулю ДПС. В перестрелке погибли двое полицейских, получили ранения еще два силовика и три мирных жителя, в том числе женщина и 17-летняя девушка. Один из нападавших был убит, второй тяжело ранен. "Кавказский узел" ведет обновляемую хронику "Дагестан: хроника террора (1996-2025 годы)".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.