23:51, 8 сентября 2025

Ростовчанин оштрафован за комментарий о теракте в Дагестане

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военный суд приговорил к денежному штрафу ростовчанина Александра Скоробогатько, признав его виновным в оправдании терроризма. 

Уголовное дело против жителя Ростова-на-Дону Александра Скоробогатько рассматривал Южный окружной военный суд. Мужчине вменялось оправдание терроризма в интернете. 

Преследование Скоробогатько инициировали сотрудники ФСБ. Поводом для уголовного дела стал комментарий, который мужчина оставил в социальной сети "ВКонтакте" под публикацией о теракте в Дагестане. Силовики пришли к выводу, что он "оправдывал насильственные действия против сотрудников правоохранительных органов", пишет сегодня РБК. 

Суд признал Скоробогатько виновным и приговорил его к штрафу в 400 тысяч рублей с годичным запретом на администрирование интернет-сайтов. Приговор еще не вступил в законную силу, отметили в ведомстве. Признал ли обвиняемый свою вину, в сообщении не уточняется. 

Согласно данным картотеки на сайте Южного окружного военного суда, дело Скоробогатько поступило на рассмотрение 16 июня. В июне и июле состоялись три заседания по делу, очередное заседание было назначено на 3 сентября, но его результат в карточке не отражен. Комментариями от обвиняемого или его представителей относительно приговора "Кавказский узел" пока не располагает.

Последний на сегодня теракт в Дагестане произошел 5 мая, тогда в центре Махачкалы было совершено вооруженное нападение на сотрудников полиции. Двое уроженцев Дагестана, 2000 года рождения, открыли огонь по патрулю ДПС. В перестрелке погибли двое полицейских, получили ранения еще два силовика и три мирных жителя, в том числе женщина и 17-летняя девушка. Один из нападавших был убит, второй тяжело ранен. "Кавказский узел" ведет обновляемую хронику "Дагестан: хроника террора (1996-2025 годы)".

Автор: "Кавказский узел"

