Житель Ингушетии обвинен в оправдании терроризма

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сотрудники ингушского управления ФСБ возбудили дело против жителя селения Нестеровское, сочтя его комментарии в Telegram оправданием терроризма.

Обвиняемому 25 лет, ему вменяется публичное оправдание терроризма через интернет (часть 2 статьи 205.2 УК России предусматривает от пяти до семи лет лишения свободы).

Поводом для уголовного дела против жителя Сунженского района стал его комментарий в общедоступной группе Telegram, оставленный в январе 2023 года.

В комментарии, который молодой человек оставил под одной из публикаций группы, упоминался некий "участник международной террористической организации", осужденный Южным окружном военным судом за ряд террористических преступлений, говорится в сообщении официального Telegram-канала МВД Ингушетии.

О ком именно шла речь в комментарии, ведомство не уточнило. Сотрудники экспертного подразделения ФСБ нашли в комментарии "лингвистические и психологические признаки оправдания терроризма".

Обвиняемый, по данным МВД, находится под подпиской о невыезде. Комментариями от обвиняемого или его представителей относительно версии силовиков "Кавказский узел" пока не располагает.

"Кавказский узел" также писал, что по аналогичной статье обвинена 20-летняя жительница Сочи, чью запись в соцсетях силовики сочли оправданием теракта в "Крокус Сити Холле".

