22:27, 8 сентября 2025

Жена Полада Асланова сообщила об ухудшении его состояния

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Журналист Полад Асланов проводит голодовку в колонии уже 11-й день, он находится в шоковом состоянии, сообщила его жена.

Как писал "Кавказский узел",  главред интернет-изданий Xeberman.com и Press-az.com Полад Асланов, осужденный по делу о госизмене, объявил голодовку в колонии, протестуя против ужесточения условий содержания. Причиной голодовки стал персональный запрет пользоваться кухней и холодильником медчасти.

16 ноября 2020 года суд приговорил Полада Асланова к 16 годам лишения свободы, признав виновным в госизмене. Апелляционная жалоба журналиста не была удовлетворена, а кассационный суд сократил журналисту срок на три года, до 13 лет лишения свободы. Жена осужденного считает, что ее мужа преследуют за освещение нарушений прав человека и дел политзаключенных.

По словам жены Полада Гасанова, сегодня около двух часов ночи журналист "находился в шоковом состоянии в исправительном учреждении № 15, где он содержится", - информирует издание "Toplum Tv".

"Он говорил, что его трясёт, он не чувствует ног и не может двигаться", — цитирует Асланову издание.

Она рассказала, что её муж продолжает голодовку, а написанное им заявление с его требованиями до сих пор не принято начальником учреждения Рамигом Насибовым.

Супруга заключенного критически отреагировала на действия сотрудников  аппарата омбудсмена Азербайджана, потребовав от них проверить состояние Полада Асланова.

"В последний раз сотрудник аппарата Уполномоченного по правам человека сообщил мне, что мы разговаривали с начальником пенитенциарного учреждения, и начальник заявил, что Полад Асланов не голодает. Аппарат омбудсмена, почему вы ведёте себя как почтальон? У вас есть возможность войти в закрытое учреждение. В вашей Национальной превентивной группе есть медицинский сотрудник. Я требую, чтобы вы пошли в колонию и узнали реальное состояние здоровья мужа",- написала на своей странице в Facebook* Гульмира Асланова.

Автор: Кавказский узел

