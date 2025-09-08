×

Кавказский узел

Лента новостей
13:51, 8 сентября 2025

Проект строительства приюта привел к социальной напряженности в Волгоградской области

Обращение жителей Городище. Август 2025 г. Скриншот: https://t.me/infoV102ru/41838

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Автор проекта строительства уверяет, что безопасность окружающих будет обеспечена. Местные жители переживают о соседстве своих детей и бездомных людей.

Ранее "Кавказский узел" сообщал, что жители рабочего поселка Городище развернули кампанию против соседства с участком социального проекта, помогающего бездомным людям. Местные считают, что оставшимся без крыши над головой — не место рядом с многодетными семьями. 

Летом 2025 года жители райцентра Городище Волгоградской области узнали о том, что на пустыре в районе частного сектора, недалеко от автобусной остановки, школы и детского сада, благотворительная организация намерена построить дом милосердия для работы с людьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию. В августе обеспокоенные граждане стали писать жалобы в надзорные органы, районную администрацию и в аппарат губернатора. Об этом корреспонденту «Кавказского узла» рассказал житель Городище, безработный Андрей Самофалов. 

«Ну представьте, тут садик, там школа. Дети вот на остановку автобусную приходят. И кого они будут встречать на этой остановке? Тут надо будет устанавливать специальный пост полиции, чтобы они дежурили и обеспечивали нашу безопасность», - возмутился мужчина. Андрей сказал, что сам он жалоб не писал и коллективных обращений не подписывал, так как считает это «бессмысленным». 

Нам такие соседи не нужны

Инициаторы же обращений к властям и журналистам скрывают свои фамилии от журналистов. Так, Светлана рассказала, что воспитывает дочь, которая посещает школу.

«Она у нас самостоятельная девочка-подросток. Ходит по райцентру сама и даже в Волгоград сама иногда к бабушке ездит. А теперь я не знаю, как ее отпускать на улицу. В этот дом милосердия со всей округи и областного центра будут приезжать асоциальные граждане. Ну и что нам, ребенка теперь за руку всюду водить. Нам такие соседи не нужны», - сказала Светлана. Она пояснила, что ответы на жалобы члены инициативной группы пока не получили, так как срок в 30 дней еще не прошел.

Другая женщина, не пожелавшая публиковать свое имя, также выразила обеспокоенность за своих детей. Оба ее сына учатся в школе, которые располагается недалеко от места, где запланировано строительство дома милосердия.

«Мы четко заявили властям, что безопасность наших детей дороже благополучия тех, кто свое благополучие растерял по жизни. Водить детей все время за ручку, все время трястись от страха, когда они на улице — не надо нам этого», - заявила женщина.

Время на пребывание в центре будет ограничено

Основательница «Право на жизнь» и проекта «Дом милосердия» Ксения Чегодаева заверила корреспондента «Кавказского узла», что фонд «Право на жизнь» никаким образом ее проекта не касается.

«Участок (под строительство дома милосердия) принадлежит лично мне. Это частная собственность. Проектная документация еще готовится. Проект сложный. Многие моменты нужно учесть. Когда мы построимся, сдадим (объект) в эксплуатацию, передадим (его) организации. Сейчас это пустая земля, на которой стоит вагончик», - рассказала Ксения Чегодаева, не уточнив при этом какой именно организации будет передан дом милосердия.

Она пояснила, что общественные слушания по ее проекту «однозначно проходили». Впрочем, она не смогла назвать точную дату этих слушаний, но заметила, что они прошли для нее успешно.

Ксения сообщила, что подопечными фонда станут люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию. В планах социального проекта - оказание юридической помощи, восстановление документов, предоставление одежды и возможности помыться и постираться. Ночлежный дом строить она не собирается.

«Сначала мы планируем построить административный корпус, потому что на жилой комплекс требования существуют очень серьезные. По финансам мы еще не проходим для спального корпуса. Когда проект передастся организации, мы будем сотрудничать с правоохранительными органами. Человека, прежде чем заселить, пробивают на то, в розыске находится он или нет. Время на пребывание в центре будет ограничено. Ночью нельзя будет туда прибыть. Территория будет охраняться», - сказала Ксения.

Сославшись на опыт других домов милосердия, Чегодаева заметила, что подобные объекты и контингент «никакой опасности для местных жителей не представляют». «Там будут обычные люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию. В основном это старики, которые оказались без жилья», - пояснила Ксения Чегодаева.

У нас постоянно конфликты

Глава благотворительного фонда «СоборникЪ», директор приюта для бездомных в селе Горноводяное Вячеслав Головин знаком с автором проекта строительства дома милосердия в Городище. Головин рассказал о своем многолетнем опыте подобной социальной работы. 

«У нас постоянно конфликты. Есть некоторые товарищи такие, как глава села и её помощники. Пишут время от времени на нас жалобы, мол, что кто-то боится выпускать детей на детскую площадку из-за того, что у нас в приюте якобы находятся уголовники и неизвестно чем они болеют», - рассказал Головин.

При этом Вячеслав Головин уверил журналиста, что инфекционные заболевания у его подопечных исключены. Например, туберкулёза у его подопечных «не может быть, так как такие больные поступают в их дом милосердия только после лечения, а он (туберкулез) излечивается».

«У нас бывают люди после онкологии, инсультов, ампутации конечностей. У нас бывают и сидевшие в тюрьме. Мы не делаем для них закрытый режим - у нас свободный выход. Главное условие - не пить. Пьющих после второго или третьего предупреждения удаляем», - рассказал Вячеслав Головин.

Головин рассказал историю одной из женщин, содержавшихся в доме милосердия в селе Горноводяное. Елена попала в тяжелую жизненную ситуацию летом 2022 года. У нее был несросшийся перелом костей левой голени и катаракта обоих глаз. Она передвигалась на коляске и была практически слепа. Обстоятельства жизни и причины одиночества женщины глава фонда «СоборникЪ» раскрывать не стал. Усилиями специалистов фонда «СоборникЪ» и дома милосердия здоровье Елены Зуевой было практически восстановлено.

«Мне сделали операцию на глазах, потом - ногах. И теперь я хожу без костылей, и я вижу. Спасибо большое этому дому милосердия. Сейчас я еду в дом милосердия «Теплый прием» в Москву. Там будут восстановлены мои документы», - говорит женщина в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале «СоборникЪ».

забота о людях послужит хорошим примером воспитанию их детей

Юрист Роман Мельниченко отметил, что Земельный кодекс выделяет такую категорию земель, как "земля населённых пунктов" (Глава XV). В составе же этой категории, по словам юриста, выделяются земельные участки в составе общественно-деловых (ч.1 ст. 85), которые, в частности предназначены для застройки объектами социального назначения. «Если земельный участок под "дом милосердия" имеет данный статус, то всё законно», - считает Мельниченко.

«Желание жителей важно, но не ставится выше права. Все возможные последствия, которыми обеспокоена общественность - это возможные риски, как и выделение, например, в этом посёлке земли участникам СВО. Минимизация этих рисков - это прямая задача правоохранительных органов и органов местного самоуправления, но их наличие не препятствует строительству. Поведение жителей посёлка, в форме публичного выражения своей позиции, законно, но аморально, так как именно забота о людях в сложной жизненной ситуации послужит хорошим примером воспитанию их детей, о которых они так пекутся», - высказал свое мнение Роман Мельниченко.

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Показать больше