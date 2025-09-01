×

22:01, 1 сентября 2025

Жители волгоградского поселка выступили против соседства с домом милосердия.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жители рабочего поселка Городище развернули кампанию против соседства с участком социального проекта «Ты не один», помогающего бездомным людям. Местные считают, что оставшимся без крыши над головой — не место рядом с многодетными семьями. 

В посёлке Городище Волгоградской области разгорается скандал вокруг строительства социального учреждения для бездомных на участке, изначально предназначенном для многодетных семей.

Местные жители собрали уже более 500 подписей против, указывая на нарушения, сообщается в группе "Новости Волгограда и области" в соцсети "ВКонтакте".

Жители рабочего поселка Городище Волгоградской области записали видео на фоне бытовок строителей, чтобы высказать свой протест против намерения благотворительной организации возвести рядом с их домами и будущей школой Дом милосердия. Как рассказали городищенцы о затеянном в спальном районе строительстве они узнали совершенно случайно, информирует «Высота 102».

"Мы, тысяча жителей нашего поселка, 1 августа узнали, что рядом будет строиться Дом милосердия для людей, которые оказались в сложной ситуации. В том числе, здесь будут проходить реабилитация, социальная и трудовая интеграция для лиц без определенного места жительства на сто человек. Мы глубоко встревожены и возмущены строительством. Мы видим, кто является основными подопечными: лица, страдающие алкогольной и наркотической зависимостью, лица, освободившиеся из мест лишения свободы, а также потенциально опасные лица без документов, которые могут быть связаны с террористическими актами", - возмущаются жители  на видео.

"Мы не знаем, что у них на уме, и за бутылку водки они возьмут и пустят, простите меня, беспилотник. Мы поддерживаем все благотворительные акции и согласны, что людям надо помогать. Но мы не знаем всех целей этого Дома милосердия. Мы считаем, что данный дом не должен находиться в спальном районе, как видно из плана. Мы хотим обратить внимание на то, что никто из жителей не был осведомлен о слушаниях, которые проходили по факту отдачи земли в пользу этого дома. Никто не знал о переводе этих земельных участков в землю для социального обслуживания и не ознакомлен с проектом для данного строительства", - рассуждают люди.  

"Уважаемые наши власти Городищенского района, у меня к вам большая просьба. У нас очень много многодетных семей. У меня у самой трое ребят.. есть четверо, пятеро. Мы все работаем, все платим налоги, все законопослушные. А вы что, предлагаете нам бросить работу и водить детей за руку, потому что их невозможно отпустить со школьного автобуса?", - выражает обеспокоенность другая участница обращения. 

Как говорится в материале, городищенцы уверены, что строить Дом милосердия там, где его хочет возвести руководитель фонда, нельзя. Хотя бы потому, что на расстоянии около 700 метров от участка, где уже стоит вагончик, зарезервировано место для возведения новой школы и детского сада. Власти обещают приступить к строительству объектов уже в следующем году. Кроме того, рядом те же чиновники в свое время выделили участки для многодетных семей и участников СВО. И соседство больших семей с сомнительными личностями, считают жители, неприемлемо.

Автор: Кавказский узел

