Ростовчанин обвинен в распространении "фейков" об армии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Уголовное дело о распространении заведомо ложной информации о российских военных возбуждено против жителя Ростова-на-Дону Сергея Ирюпина, который с 2018 года живет в Чехии. Он объявлен в федеральный розыск.

Дело Ирюпина рассматривает Ленинский районный суд Ростова-на-Дону. Оно поступило на рассмотрение 6 августа

Он обвиняется в совершении преступления по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил Российской Федерации по мотивам политической, идеологической или иной ненависти или вражды), следует из данных карточки дела на сайте суда.

Ирюпин с семьей с 2018 года живет в Чехии. О том, какие публикации стали причиной для возбуждения уголовного дела, неизвестно, однако мужчина неоднократно публиковал на своей странице в соцсети "Одноклассники" комментарии с осуждением спецоперации и критикой властей. В настоящее время его страница в упомянутой соцсети частично заблокирована, сообщает 7 сентября правозащитный проект "ОВД-Инфо" (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов).

Ирюпин сообщил, что узнал об уголовном деле от родственницы, с которой связался следователь. Кроме того, человек, представившийся сотрудником Следкома России, писал Ирюпину в соцсети "ВКонтакте" и просил с ним связаться. После этого ростовчанин заказал справку о судимости на "Госуслугах" и выяснил, что он находится в федеральном розыске.

Ранее "Кавказский узел" писал, что жителя Ростовской области оштрафовали 6 сентября за видеозаписи, на которых он оскорблял участников спецоперации на Украине.

