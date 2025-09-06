×

13:17, 6 сентября 2025

Преследование осужденных за связи с боевиками в Ингушетии стало обычной практикой силовиков

Силовики в Ингушетии. Фото: https://gazetaingush.ru/news/odin-chelovek-ubit-v-hode-kto-v-ingushetii

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Уголовные дела жителей Ингушетии Хасана Джандигова и Лейлы Чемурзиевой, которые были осуждены за помощь боевикам, а спустя годы столкнулись с обвинением в хранении взрывных устройств, стали эпизодами стандартной практики силовиков.

Как писал "Кавказский узел", 3 сентября стало известно, что апелляционная инстанция снизила с 10 до девяти лет колонии срок наказания 49-летнему Хасану Джандигову. В феврале Джандигов был осужден по обвинению в пособничестве лидеру "назрановской" группировки Ильясу Ведзижеву и незаконном обороте взрывного устройства. При этом обвинение в незаконном обороте взрывчатки было предъявлено в 2022 году - тогда силовики, как утверждало следствие, обнаружили у него дома самодельную гранату "хаттабку". Джандигов не признал себя виновным.

По версии следствия, летом 2015 года Джандигов помогал Ильясу Ведзижеву, - в частности, скрытно перевозил его на автомобиле. За помощь Ведзижеву, который позднее был убит в ходе спецоперации в Назрани 31 октября 2015 года, была осуждена также Лейла Чемурзиева, раненная во время этой спецоперации. По данным родственников, Чемурзиева не перевозила на машине боевиков, как считает следствие, а ехала к родственнице в больницу, и признательные показания дала под пытками. В августе 2016 года суд приговорил Чемурзиеву к восьми годам колонии, апелляционный суд сократил наказание на полтора года. В марте 2025 года ЕСПЧ признал нарушение прав Чемурзиевой в этом деле, при этом в 2022 году Лейла Чемурзиева, как и Хасан Джандигов, снова подверглась преследованию - по обвинению в незаконном обороте взрывного устройства. По словам сестры Чемурзиевой, взрывное устройство в ее дом подбросили силовики. Правозащитники указывали, что женщина дала нужные следствию показания после пыток и угроз.

Лейла Чемурзиева сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что не знакома ни с Хасаном Джандиговым, ни с его уголовным делом. Она отметила, что уже находится на свободе, но под надзором полиции.

"По последнему делу приговорили к 3,5 года лишения свободы. Я освободилась 12 сентября 2024 года. Но у меня надзор на восемь лет, отмечаюсь в месяц два раза, и ещё участковый делает ночные визиты", - сообщила она, добавив, что других сложностей силовики ей не доставляют.

Адвокат Басир Оздоев, который защищал Чемурзиеву на последнем процессе, отказался комментировать подробности дела, но выразил удовлетворение тем, что у него относительно благополучный итог. "Я просто вкратце скажу, что Чемурзиева наконец-то на свободе. Я очень надеюсь, что больше у неё никаких проблем не будет", - сказал Оздоев корреспонденту "Кавказского узла".

В свою очередь адвокат Рустам Мацев, который представлял интересы Чемурзиевой в ЕСПЧ, назвал стандартной практикой силовиков преследование по новым обвинениям людей, которые попали в их поле зрения много лет назад в связи с предполагаемой причастностью к боевикам.

Всегда отрабатывают ранее привлекавшихся к ответственности по аналогичным преступлениям

"Это традиционная практика правоохранителей в целом. Всегда отрабатывают ранее привлекавшихся к ответственности по аналогичным преступлениям и тех, кто попал в их поле зрения и был на гласном или негласном учёте, надзоре. Нельзя сказать, что это в последние годы происходит или в каком то отдельном регионе. Это, мягко говоря, "всесоюзная методика", практика оперативной работы как таковой", - сказал Мацев корреспонденту "Кавказского узла".

Аналогичное мнение высказал ингушский правозащитник Магомед Муцольгов. "Преследование силовиками людей, которые уже были привлечены к уголовной ответственности или находятся в местах лишения свободы, - это уже стало обыденным делом, стало таким узаконенным беспределом", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Даже есть прецеденты, что таких осужденных привлекают не по второму уже, а по третьему разу

По словам правозащитника, особенно часто попадают в поле зрения те, кто ранее согласился взять на себя вину под давлением. «Это те, кто заключают соглашение об особом порядке рассмотрения дела, то есть соглашаются на суд без рассмотрения по существу, надеясь получить меньше [наказание], и берут на себя, возможно, даже не свою вину. В таких случаях человек готов себя оговорить, взять на себя какое-то преступление, поддаваясь давлению. Но именно таких людей часто привлекают повторно. Даже есть прецеденты, что таких осужденных привлекают не по второму уже, а по третьему разу», - рассказал Муцольгов.

По его мнению, такой подход к ранее осужденным неправомерен. «Это не имеет никакого отношения к праву. Это делается лишь ради показателей того или иного силового ведомства - что оно вроде бы эффективно работает, предотвращает рецидивы тяжких и особо тяжких преступлений. Такой подход больше исходит от руководства этих органов», - отметил правозащитник.

источник: корреспондент "Кавказского узла"

