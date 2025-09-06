Краснодарский центр искусств "Типография" исключен из реестра иноагентов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Минюст России спустя три месяца после ликвидации исключил из реестра иностранных агентов краснодарский центр современного искусства "Типография".

Как писал "Кавказский узел", министерство юстиции Российской Федерации в мае прошлого года внесло в список иностранных агентов АНО Краснодарский центр современного искусства "Типография". Центр сообщил о закрытии площадки и распродаже имущества. В сентябре суд отказался исключить центр из списка иноагентов. Также стало известно, что поводом для его внесения в реестр стали публикации в соцсетях на актуальные темы и деньги, выделенные на мероприятия по случаю Года Германии в России. В июле центр был обвинен в нарушении закона об иноагентах.

Краснодарский центр современного искусства "Типография" исключен из реестра иностранных агентов, следует из сообщения на сайте министерства юстиции Российской Федерации.

В сообщении, опубликованном 5 сентября, говорится, что автономная некоммерческая организация Краснодарский центр современного искусства "Типография" исключен из реестра "в соответствии с распоряжением Минюста России в связи с ликвидацией".

По данным Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) АНО КЦСИ "Типография" была ликвидирована 11 июня 2025 года.

Тем временем по данным на 5 сентября в реестре числятся 1068 физических и юридических лиц, включая тех, с кого статус уже сняли, но упоминание осталось.

