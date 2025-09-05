Жителю Новороссийска грозит срок по делу о госизмене

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Краснодарский краевой суд рассмотрит дело жителя Новороссийска, обвиненного в передаче украинским спецслужбам информации о погранзаставе.

Обвиняемому 33 года, дело против него расследовали сотрудники ФСБ. Вмененная мужчине статья о государственной измене (275 УК России) предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы, а в некоторых случаях предполагает пожизненное заключение.

Согласно версии обвинения, мужчина, находясь в Новороссийске, передал предположительно украинским спецслужбам через мессенджер “сведения о силах и средствах отделения пограничной заставы”. Коммуникация велась в некоем чате, “используемом украинскими спецслужбами для получения информации военного характера” от жителей России, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте прокуратуры Кубани.

В ведомстве не уточнили, согласился ли мужчина с выдвинутым ему обвинением. В картотеке на сайте Краснодарского краевого суда есть дело о госизмене, зарегистрированное 3 сентября, однако данные обвиняемого в нем скрыты.

"Кавказский узел" также писал, что 37-летний житель города Прохладный в Кабардино-Балкарии Юрий Бойко получил 17 лет лишения свободы по делу о покушении на госизмену и участии в деятельности террористической организации. Согласно версии обвинения, он намеревался участвовать в боевых действиях на стороне вооруженных сил Украины.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.