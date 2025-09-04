Ростовские активисты попросили Путина сохранить деревья в Кумженской роще

Ростовские экозащитники подали жалобы и обращения в защиту Кумженской рощи в приемную Путина.

Как писал "Кавказский узел", жители поселка Каяльский в Ростовской области пожаловались в Следком России на вырубку деревьев в местной роще, где начались строительные работы. Позже стало известно, что сельчане добились остановки вырубки деревьев.

Ростовчане в своем обращении к Путину попросили инициировать проверку соответствия генерального плана Ростова-на-Дону схеме территориального планирования области. По результатам проверки – потребовать отменить незаконные изменения в генплан, принятые без обсуждения и согласования с общественностью. А также остановить любой проект строительства, затрагивающий Кумженский мемориал и рощу, информирует издание "Блокнот Ростов-на-Дону".

«Общественность города неоднократно обращалась в суды, предоставляя документы, подтверждающие, что первоначальная схема территориального планирования не предполагала такого маршрута. Западная хорда должна проходить по другим улицам, где еще в 80-х годах жители были переселены для общественных нужд. Однако коммерческие интересы, нарушая закон и здравый смысл, разместили трассу через мемориал и городской лес», - говорится в обращении общественного совета «Миссия – Ростов», присоединившегося к подаче петиций, информирует издание.

31 августа ростовские эко-активисты вышли на защиту 800 деревьев Кумженской рощи. Жители пришли с детьми, выстроились в «живую цепь», обнимали стволы и прикрепляли листы с надписями: "Не рубите", "Мы живые". Так они решили продемонстрировать свое отношение к решению о вырубке, чтобы чиновники оставили лес в покое, сообщает Telegram - канал «Главные новости Ростова».

"Кумженская роща расположена в живописном месте при слиянии Дона и Мертвого Донца и является не только любимым местом отдыха для тысяч ростовчан, но и фактически «лёгкими» Ростова. Имеет не только экологическое, но и историческое значение — через рощу проходит Аллея тишины, ведущая к захоронениям героев ВОВ, где покоятся 664 советских воина. Поэтому я вместе с жителями вышел на защиту Кумженской рощи",- написал 1 сентября экс-депутат Законодательного Собрания Ростовской области Евгений Федяев в своем Telegram-канале.

"Чиновники настаивают на строительстве развязки именно через эту территорию и ссылаются на компенсационное озеленение. Но сколько могут дать кислорода 800 здоровых больших дерева, и сколько 800 небольших саженцев, из которых большая часть погибнет", - уточнил Федяев.

Ранее более 80 ростовчан подали иск в суд, потребовав отмены постановлений гордумы, которые разрешили вырубку части Кумженской рощи в Ростове, как незаконных. Суды отказали в удовлетворении иска. В министерстве транспорта Ростовской области заявили, что «западная хорда» не затронет мемориальный комплекс в Кумженской роще. Но жители считают недопустимым вырубку даже части рощи, строительство шумных эстакад над «Аллеей Тишины» вблизи мемориала и воинских захоронений, писал "Блокнот Ростов-на-Дону".