Жители донского поселка выступили против застройки рощи

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В вековой роще в поселке Каяльском начались строительные работы, местные жители выступили против вырубки деревьев, однако власти их требования игнорируют. Жалобы сельчан дошли до руководителя Следкома России Александра Бастрыкина, который поручил организовать проверку.

Жители поселка Каяльский под Азовом пожаловались в Следком России на вырубку деревьев в местной роще.

По словам председателя территориального общественного самоуправления (ТОС) поселка Галины Пивоваровой, в роще, где растут вековые деревья, появился забор, затем туда завезли щебень и песок. Сама роща не внесена ни в генеральный план, ни в кадастровую карту. Ее продали, причем несколько раз, что, по мнению местных жителей, было сделано для запутывания следов, информирует "Ростов-газета".

Глава района утверждает, что роща является частной собственностью. Однако, как утверждает Пивоварова, предоставленные кадастровые номера оказались фальшивкой. Жители поселка обращались по этому поводу в профильные инстанции и в прокуратуру, но безрезультатно.

"Эта роща - единственная на нашей территории, где местные жители могут погулять и отдохнуть среди зелени. В документы она не была включена. А сейчас ее вырубают. Мы сопротивляемся, как можем, потому что хотим сохранить наш зеленый уголок", - приводит издание слова председателя ТОС.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин отреагировал на жалобы жителей Каяльского, говорится в сообщении, опубликованном 27 мая в телеграм-канале ведомства.

Бастрыкин поручил провести проверку по факту обращения местных жителей, о результатах которой должен в центральный аппарат ведомства доложить руководитель регионального следственного управления Аслан Хуаде.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в 2024 году жители Ростова-на-Дону выступили против застройки рощи на левом берегу Дона. Экологи и местные жители уверены, что строительство многоэтажного ЖК на месте рощи приведет к усугублению экологических проблем города и лишит местных жителей места для прогулок на природе в черте Ростова-на-Дону.

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