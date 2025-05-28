×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
03:48, 28 мая 2025

Жители донского поселка выступили против застройки рощи

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В вековой роще в поселке Каяльском начались строительные работы, местные жители выступили против вырубки деревьев, однако власти их требования игнорируют. Жалобы сельчан дошли до руководителя Следкома России Александра Бастрыкина, который поручил организовать проверку.

Жители поселка Каяльский под Азовом пожаловались в Следком России на вырубку деревьев в местной роще.

По словам председателя территориального общественного самоуправления (ТОС) поселка Галины Пивоваровой, в роще, где растут вековые деревья, появился забор, затем туда завезли щебень и песок. Сама роща не внесена ни в генеральный план, ни в кадастровую карту. Ее продали, причем несколько раз, что, по мнению местных жителей, было сделано для запутывания следов, информирует "Ростов-газета".

Глава района утверждает, что роща является частной собственностью. Однако, как утверждает Пивоварова, предоставленные кадастровые номера оказались фальшивкой. Жители поселка обращались по этому поводу в профильные инстанции и в прокуратуру, но безрезультатно.

"Эта роща - единственная на нашей территории, где местные жители могут погулять и отдохнуть среди зелени. В документы она не была включена. А сейчас ее вырубают. Мы сопротивляемся, как можем, потому что хотим сохранить наш зеленый уголок", - приводит издание слова председателя ТОС.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин отреагировал на жалобы жителей Каяльского, говорится в сообщении, опубликованном 27 мая в телеграм-канале ведомства.

Бастрыкин поручил провести проверку по факту обращения местных жителей, о результатах которой должен в центральный аппарат ведомства доложить руководитель регионального следственного управления Аслан Хуаде.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в 2024 году жители Ростова-на-Дону выступили против застройки рощи на левом берегу Дона. Экологи и местные жители уверены, что строительство многоэтажного ЖК на месте рощи приведет к усугублению экологических проблем города и лишит местных жителей места для прогулок на природе в черте Ростова-на-Дону.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в  Telegram либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Полицейский проверяет документы. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
07:53, 27 мая 2025
Силовики обнаружили более 30 нелегальных мигрантов в Ростовской области
04:48, 27 мая 2025
Уроженец Луганска осужден в Ростове-на-Дону за госизмену
Последствия атаки БПЛА. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
02:52, 27 мая 2025
Стало известно о состоянии здоровья пострадавших при атаке БПЛА в Новороссийске ростовчан
01:36, 24 мая 2025
Суд в Ростове-на-Дону вынес приговор бойцу украинского батальона
Гаспар Авакян. Скриншот аватара в Telegram-канале блогера.
05:49, 23 мая 2025
Ростовский блогер Авакян задержан после публикации компромата на силовика
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:33, 7 мая 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
09:11, 7 октября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар - в лидерах, Ахмат - на дне. Почему Карпин тренер сборной и как играет его Ростов?
Фото
09:08, 30 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар на первом месте, Ахмат - на последнем, после 10 туров ЧР по футболу
Фото
08:24, 6 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
51
Использование админресурса оправдано, когда этим занимаются "хорошие", а не "плохие" люди ?
Все блоги
Справочник
Карта побережья Краснодарского края, где находят разлитый мазут. Карта: скриншот Google.maps Масштабы загрязнения Юга России мазутом

Коллаж "Кавказского узла". Фото Елены Синеок, "Юга.ру", https://www.instagram.com*/p/CpvOd_Ooaqf/, скриншот https://www.facebook.com*/photo/?fbid=946507415829604&set=pcb.2721689724815819 Дело Инала Джабиева: смерть в полиции, протесты и кризис

Скриншот https://www.azerbaycansaati.tv/6453.html Главное о рекордном числе политзеков в Азербайджане

Блогеры
Фото
09:00, 29 октября 2024
BERG...man Tbilisi
16
Краснодар вырвался вперед! Ахмат, первая победа. Ростов, "Валераверим" и Григорян
Фото
09:21, 20 октября 2024
BERG...man Tbilisi
57
Краснодар продолжает взлетать, Ахмат - прочно обосновывается на дне? Футбол!
Фото
09:11, 7 октября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар - в лидерах, Ахмат - на дне. Почему Карпин тренер сборной и как играет его Ростов?
Фото
09:08, 30 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар на первом месте, Ахмат - на последнем, после 10 туров ЧР по футболу
Фото
08:24, 6 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
51
Использование админресурса оправдано, когда этим занимаются "хорошие", а не "плохие" люди ?
Аналитика
Силовики в Ставропольском крае. В 2024 году в регионе жертв зафиксировано не было. Фото: НАК РФ, http://nac.gov.ru/antiterroristicheskie-ucheniya/komandno-shtabnoe-uchenie-v-stavropolskom-krae-0.html#&gid=1&pid=7
21:26, 19 мая 2025
В I квартале 2025 года убиты восемь человек и двое ранены на Северном Кавказе. Предыстория за 2024 год
Митинг над телом убитого при атаке на пост ДПС подростка. Кадр видео из телеграм-канала Тумсо Абдурахманова (включен в реестр иностранных агентов) https://t.me/abusaddamshishani/6578
15:28, 2 мая 2025
В апреле 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе погибли 4 человека
Темы дня
Анастасия Гойсан. Скриншот видео Шамиля Хадулаева YouTube
27 мая 2025, 17:49
Суд в Махачкале прекратил производство об аресте Анастасии Гойсан

Выступление Саломе Зурабишвили на проспекте Руставели. Кадр видеосюжета Pirveli.
26 мая 2025, 21:55
Зурабишвили выступила перед сторонниками евроинтеграции на проспекте Руставели

Тюрьма. Фото: Report https://report.az/ru/vnutrennyaya-politika/v-azerbajdzhane-nachalos-ispolnenie-rasporyazheniya-o-pomilovaniiu/
26 мая 2025, 12:57
Массовая амнистия в Азербайджане не коснулась политзаключенных

Аскер Сохт. Фото: https://aheku.net/news/culture/6284
26 мая 2025, 10:57
Активист сообщил о задержаниях участников акции в Майкопе

Анапа: купание вопреки запретам #shorts #Анапа #море #юг #мазут
Анапа: купание вопреки запретам #shorts #Анапа #море #юг #мазут
Кавказская война: замирение или завоевание?
Кавказская война: замирение или завоевание?
"Люди должны знать правду": в Нальчике почтили память жертв Кавказской войны
"Люди должны знать правду": в Нальчике почтили память жертв Кавказской войны
Массовая драка ингушей и местных в Камешково #shorts #Ингушетия #Кавказ #конфликт
Массовая драка ингушей и местных в Камешково #shorts #Ингушетия #Кавказ #конфликт
Мельконьянц приговорен к 5 годам колонии #shorts #cуд #приговор
Мельконьянц приговорен к 5 годам колонии #shorts #cуд #приговор
Дагестан: реконструкция нападения на силовиков
Дагестан: реконструкция нападения на силовиков
Показать больше