Смерть Ирины Сукач подчеркнула изъяны в тактике лечения арестованных

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Арестованная в Ростовской области предприниматель Ирина Сукач была госпитализирована в тюремную больницу лишь за несколько дней до смерти, а до тех пор не получала эффективной медпомощи, заявили ее сын и адвокат. Сотрудники изоляторов и судьи не придают должного значения диагнозам обвиняемых, указали специалисты.

Как писал "Кавказский узел", 28 августа 67-летняя Ирина Сукач умерла в реанимации межобластной туберкулезной больницы (МОТБ) № 19 в Ростовской области. Сын умершей Александр и адвокаты потребовали от СКР провести расследование, предположив, что женщине не оказали необходимую медицинскую помощь.

Ирина Сукач была арестована в 2021 году по делу предпринимателей аксайских рынков, она обвинялась в незаконном предпринимательстве и участии в преступном сообществе. Еще до ареста у Сукач были диагностированы несколько заболеваний, в том числе иммунологические нарушения. Она была инвалидом второй группы.

Находясь под стражей, Ирина Сукач "практически не получала должного медицинского лечения", сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Сукач. "В СИЗО-4 последние полтора месяца ей перестали выдавать иммунологические препараты, необходимые при ее тяжелом заболевания, что, возможно, и привело к ухудшению состояния", - рассказал он.

В МОТБ-19 её перевели лишь за несколько дней до смерти

По словам защитника, в туберкулезную больницу женщину перевели, когда состояние уже было критическим. «В МОТБ-19 её перевели лишь за несколько дней до смерти, когда состояние резко ухудшилось, и перевели в реанимацию, где она умерла. То есть врачи ничего не успели сделать. И не могли ничего сделать, потому что ее надо было раньше переводить туда. Диагнозы, поставленные Ирине Сукач, включали тяжёлое неизлечимое иммунологическое заболевание - аутоиммунное нарушение клеточных тканей, васкулопатию, то есть заболевание сосудов, и аневризму сердца», - сообщил адвокат.

Ирина Сукач была совладельцем ряда компаний, включая аквапарк «Осьминожек», и гендиректором фирмы «Актив-инвест». Обвинение в участии в преступном сообществе по статье 210 УК РФ ей предъявили по делу, в котором не было зафиксировано тяжких преступлений, указал ее сын Александр.

"И даже обвинение по статье 171 УК РФ в незаконной предпринимательской деятельности, не предусматривающей особо тяжкие преступления, было исключено судом два года назад. Но она оставалась под стражей по 210-й статье. И это несправедливое и жестокое отношение к ней", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла", подчеркнув, что требует расследования обстоятельств смерти матери и наказания тех, кто не оказал ей своевременную медицинскую помощь.

В перечне тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей, утвержденном постановлением правительства России от 23.06.2025 № 930 (вступившим в силу 05.07.2025), отсутствуют конкретные упоминания синдрома Шегрена, васкулопатии и аневризмы сердца как отдельных диагнозов. Однако нередко даже диагнозы, указанные в этом перечне, не становятся основанием для освобождения человека из-под стражи, рассказал правозащитник Валентин Богдан.

«Тонкость заключается в том, что их нужно сравнивать, поскольку суды достаточно часто обращают внимание на то, что подлежит освобождению [имеющий] такое или такое заболевание. Если это не указано, то суды порой делают так, что "это не подходит", потому что номер заболевания или точный диагноз заболевания не соответствует постановлению. К сожалению, с этим мы неоднократно сталкивались», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Многие даже не доживают до освобождения

По его словам, очень редко удается добиться освобождения заключенных, у которых есть диагнозы заболеваний, указанных в перечне постановления правительства.

"Такие случаи бывают, но крайне-крайне редко, и очень долго длится весь этот процесс. Так долго, что, к сожалению, многие даже не доживают до освобождения. И следующий важный момент. Безусловно, все гражданские права остаются в силе, и в частности, право на охрану здоровья. А следовательно, администрация СИЗО, колонии несет ответственность за жизнь, за обеспечение надлежащей медицинской помощи. Это всё возлагается на администрацию, потому что человек находится в местах лишения свободы", - сказал правозащитник.

Однако, по словам Богдана, зачастую тюремные врачи "занимают такую позицию, что нечего им [арестованным] помогать, они преступники". "И поэтому всячески препятствуют вот этой процедуре. Они не дают возможности инвалидность установить, не дают возможности нормального лечения, достаточно какой-то таблетки, амбулаторного лечения, и всё. При том, что необходимо просто направлять в стационарные больницы, которые у ФСИН все-таки имеются. Но это беда в той части, что у любого человека должен быть защитник на воле, который может продвигать решение его проблемы", - рассказал Богдан.

В соответствии со статьей 49 Конституции Российской Федерации, каждый обвиняемый считается невиновным, пока его вина не будет доказана в предусмотренном законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда, напомнил адвокат Тимур Филиппов.

Отношение к ней было негуманным

"Таким образом, Ирина Сукач, обвинявшаяся в совершении ненасильственного преступления, находилась в статусе невиновного лица на протяжении всего времени содержания под стражей. Согласно статье 97 УПК РФ, меры пресечения применяются для обеспечения явки обвиняемого и исключения воспрепятствования уголовному судопроизводству. При этом статья 99 УПК РФ обязывает суд учитывать при выборе меры пресечения возраст, состояние здоровья, семейное положение и другие обстоятельства личности обвиняемого. Учитывая, что Ирина Сукач являлась женщиной в возрасте 67 лет, имела тяжёлые заболевания (аутоиммунное, сосудистое и кардиологическое), применение меры пресечения в виде заключения под стражу не соответствовало требованиям статьи 99 УПК РФ. Отношение к ней было негуманным", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, родственники и адвокаты "несомненно правы", требуя наказать должностных лиц, которые были обязаны следить за здоровьем женщины, находящейся в условиях СИЗО.

Необходимо ставить вопрос об ответственности судей, очевидно игнорировавших её состояние

"Но я бы поставил вопрос несколько шире. Известно, что Ирине Сукач 67 лет, она обвинялась в ненасильственном совершении преступления, в силу положений статьи 49 Конституции России она является невиновной и, учитывая её состояние здоровья, пол и возраст, вполне могла находиться под более мягкой мерой пресечения. Требовать от современного следствия какой-то гуманности в этом вопросе, разумеется, бессмысленно, однако следствие всего лишь ходатайствует о продлении меры пресечения. Решение же о содержании её под стражей четыре года, в условиях, которые явно не обеспечивают ей надлежащий медицинский уход, необходимый в силу наличия таких серьёзных заболеваний, принимали конкретные судьи. Именно они должны были учитывать обстоятельства и оценивать риски пребывания Ирины Сукач в СИЗО", - подчеркнул Филиппов.

Смерть женщины, по его словам, "как раз прямо доказывает, что опасность для её жизни и здоровья при нахождении в условиях следственного изолятора была реальной". "Поэтому я считаю, что в данном случае необходимо ставить вопрос об ответственности судей, очевидно игнорировавших её состояние здоровья и возраст, нарушив тем самым положения уголовно-процессуального закона. Допущенные судами нарушения и привели к необратимым тяжким последствиям в виде её смерти, что требует правовой оценки", - отметил адвокат.