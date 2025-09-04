Власти Дагестана назвали имена 13 убитых на Украине военных

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Ибрагим Курбанов, Ферезулла Велиев, Амирали Байрамов и еще десять военных из Табасаранского района убиты в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти назвали имена как минимум 1540 убитых там комбатантов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 3 сентября власти и силовики признали убитыми в военной операции на Украине не менее 1527 бойцов из Дагестана.

Сразу 13 имен убитых военных из Дагестана обнародовал 3 сентября глава Табасарана Магомед Курбанов, отчитавшись об открытии мемориальных досок в разных школах района.

Ибрагим Курбанов, выпускник Хучнинского профильном лицея №1, был убит в июне 2024 года, следует из информации на доске. Ферезулла Велиев и Магомед Гаджиев были выпускниками Куркакской школы, Магомед Магомедов, убитый в апреле 2025 года, учился в школе села Ханаг, Артур Алиев - в Гелинбатанской школе.

Амирали Байрамов, Гусенали Зульфикаров, Шамиль Абдулазизов и Назим Ахмедханов - выпускники Фиргильской, Сиртычской, Чулатской и Цухтигской школ соответственно, следует из публикации в официальном Telegram-канале главы муниципалитета. Убитый Назим Раджабов окончил Курекскую школу, Абумуслим Алимурадов учился в школе села Ягдыг.

Рамис Казиахмедов, согласно информации на мемориальной доске в Тинитской школе, был убит в октябре 2024 года в возрасте 60 лет. Назим Гаджикурбанов окончил Дарвагскую школу №2.

Таким образом, чиновники публично признали убитыми на украинском фронте как минимум 1540 военнослужащих из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

