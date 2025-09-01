Родителям школьников в Дагестане пришлось покупать учебники за свой счет

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Чиновники обещали решить проблему с бесплатными учебниками в школах, но проблема сохраняется, детей не обеспечивают необходимыми книгами, заявили родители. Сотрудник Минобразования Дагестана сослался на демографическую ситуацию в республике.

Как сообщал "Кавказский узел", жители Дагестана неоднократно жаловались на проблемы с ремонтом и оснащением школ, а также необходимость за свой счет покупать детям учебники. В сентябре 2024 года родители учащихся школы №15 в Каспийске заявили, что дети не получают знаний по предметам из-за нехватки учителей, а уборка классов возложена на самих школьников. Опрошенные "Кавказским узлом" матери учеников подтвердили, что сами покупали школьные учебники.

Родители дагестанских школьников перед началом нового учебного года массово жалуются в соцсетях и медиа на нехватку учебников. «Можно ли через вас как-то прояснить ситуацию с учебниками в школах Махачкалы и Каспийска? Законно ли то, что детям из 10-12 книг выдают одну, а остальное надо покупать? Как мы знаем, за это отвечают местные органы образования. То есть, получается, изначально не выделили средств на книги или кто-то их украл?», - говорится в одном из сообщений от 31 августа.

Опрошенные корреспондентом «Кавказского узла» махачкалинцы подтвердили, что в разных школах есть проблема с обеспечением бесплатными учебниками.

В школе №26 Махачкалы детям во многих классах не выдали учебники, подтвердила Зарипат. «Сказали, что не хватает книг, родителям надо покупать самим. Пришлось купить, потратили на них около двух тысяч рублей», - рассказала родительница корреспонденту «Кавказского узла».

Об отсутствии достаточного количества учебников заявили и родители учеников махачкалинской школы №59 Махачкалы: из примерно десяти необходимых книг ученикам выдают лишь несколько.

«Ситуация с учебниками ужасная, почти во всех школах их не хватает, и это каждый год. У меня учатся двое детей, книг дали по 2-3 штуки. Остальные докупали. На книжном базаре есть любые учебники, они стоят от 200 рублей и выше. Учитывая, что надо покупать школьные принадлежности, форму, сумма для нас выходит очень большая», - рассказала Альбина корреспонденту «Кавказского узла».

«26-я школа Махачкалы. Нет книг, в классах сидят по 40 человек. Почему мы с шестью детьми вынуждены покупать учебники? 10-я школа г. Махачкала, 5 класс. Нет ни одного учебника! Родителям сказали приобрести за свой счет или покупать планшет. Как себе они это себе представляют при нашем нестабильном интернете, не представляю», - приводит сообщения родителей издание «Черновик» в своем Telegram-канале.

Вопреки заверениям чиновников, которые обещали решить проблему с учебниками, ситуация не улучшилась, констатировал автор Telegram-канала «Спросите у Расула».

«Все лето только и было разговоров о том, как важно обеспечить всех школьников учебниками. (...) Правительство и Минобрнауки республики провалило подготовку к школе. Тебе заявляют: «Вам нужно купить 7-8 учебников для ребенка», а у тебя таких школьников дома еще трое. Можно глава республики Сергей Меликов прокомментирует, как так получилось, что его правительство не может обеспечить детей учебниками?» - написал он.

Школа обязана обеспечивать учащихся за счет бюджетных средств учебниками и рабочими тетрадями, а если их не хватило на всех учеников, то родители вправе жаловаться в прокуратуру, управление образования и Роспотребнадзор, заявила в конце августа член Союза юристов-блогеров Ольга Ошкина. Ошкина пояснила, что по закону "Об образовании", обеспечение учебниками - прямая обязанность школы. Каждому ученику бесплатно выдаются учебники на все предметы, которые входят в официальную программу. Они остаются собственностью школы, ученик лишь пользуется ими, писало со слов юриста РИА “Новости”.

«В школе №1 пятому классу выдали только один новый учебник, остальные старые, но хоть так», - рассказал Магомед.

Школа обязана бесплатно предоставлять учащимся учебники на время обучения, а родителей не имеют права принуждать к покупке учебников и пособий, заявил юрист Али Алиев корреспонденту «Кавказского узла»

«Расходы родителей на приобретение учебников не компенсируются. В настоящее время не существует механизма компенсации расходов родителей на покупку учебников, которые должны предоставляться школами бесплатно», - пояснил юрист.

Сотрудник Минобразования Дагестана рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что нехватка учебников связана с демографической ситуацией в регионе и нехваткой средств на закупку такого количества книг. «В этом году в некоторых школах были сформированы 5-6 первых классов, в каждый из которых набрали более 40 человек», - рассказал он.

В 2024 году «Черновик» привел комментарии министра образования Дагестана Бучаева относительно дефицита учебников. Причина нехватки, по его словам, заключается в «сильном недофинансировании из федерального центра». Еще одна проблема - частое обновление учебников, из-за чего другие, еще новые учебники, становятся ненужными.

«На сегодняшний день мы имеем физически в библиотеках республики 66% учебников. Но из них соответствует действующему перечню лишь 12%. У нас 88% учебников – это дефицит и их отсутствие. Чтобы единовременно покрыть дефицит, нам требуется 7 млрд рублей», - сообщил тогда Бучаев.

Комментариев относительно нехватки учебников в начавшемся учебном году на сайте и в Telegram-канале Минобразования Дагестана по состоянию на 23-20 мск 1 сентября не опубликовано.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.