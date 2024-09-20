Родители учеников пожаловались на нарушение прав детей в каспийской школе

20 сентября 2024, 02:50

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Ученики школы №15 в Каспийске не получают знаний по предметам из-за нехватки учителей, дети отказываются есть пищу в столовой, а уборка классов возложена на самих школьников, заявили родители. Директор школы и местные власти не реагируют на жалобы, сообщили опрошенные "Кавказским узлом" родители и педагог.

Как сообщал "Кавказский узел", жители Дагестана периодически жалуются в соцсетях на проблемы с ремонтом школ. 25 августа Минобрнауки Дагестана отреагировало на заявления родителей учеников одной из школ Хасавюрта, жаловавшихся на состояние здания. Родители учеников школы №29 в Махачкале потребовали от чиновников ликвидировать третью смену, но власти на жалобы не отреагировали.

В октябре 2023 года глава республики Сергей Меликов признал, что дагестанские чиновники допустили срывы в программе капитального ремонта школ, а со стороны депутатов нет должного контроля за ее исполнением.

Жалоба родителей учеников школы №15 в Каспийске была опубликована 17 сентября в телеграм-канале «Каспийск 24», насчитывающем 56800 подписчиков.

“Родители учащихся собрались у школы поговорить с директором по поводу отсутствия учителей, техничек, книг, несоблюдения правил безопасности, норм СанПина (не работают санузлы, перемены 5 минут между уроками, на завтрак и обед по 10 минут)”, говорится в аннотации к опубликованному видеоролику.

Мужчина, представившийся родителем, задал вопрос, почему дети моют школу, в ответ директор школы заявляет: «техничка уволилась, кадровый голод». Родитель также отметил, что его ребенок ходит в школу, чтобы получить знания, но вынужден сам покупать учебники, а учителей не хватает.

Жительница Каспийска Наталья сообщила корреспонденту «Кавказского узла», что школу №15 посещают две дочери, обе учатся в начальных классах. «Когда я пришла в эту школу подавать документы, меня все устроило. На родительском собрании познакомилась с учителями, в их компетенции как профессионалов не было сомнений. Единственное, учебники дали только первоклашке, для старшей дочери мне пришлось покупать четыре учебника.

По прошествии двух недель начались жалобы в школьных чатах, я и сама столкнулась с проблемами. Одна из них – нехватка учителей. Придя домой, старшая дочка сказала, что «английского не было, мы просто сидели в классе и дурачились». Мои дети с двух лет в детсадах, в летний период - в лагерях, они всеядны, но в этой школе они ничего не едят», - рассказала Наталья.

Она добавила, что в начальных классах, где учатся ее дети, учителя сами моют класс, но в старших классах убирать помещения заставляют учеников.

Встреча с директором, по ее словам, была организована активистами из числа родителей. «Директор была с нами доброжелательна, но ни на один вопрос она внятно не ответила», - сказала женщина.

Мать пятиклассника Ума подтвердила корреспонденту «Кавказского узла», что детей заставляют мыть парты и полы в классах. Она также пожаловалась, что учителей по некоторым предметам не хватает, классы переполнены учащимися.

«Нам выдали всего два учебника, остальные пришлось покупать. Перемена длится пять минут, ее не хватает не только отдохнуть, но и дойти на урок с одного этажа школы на другой, дети часто опаздывают на занятия», - рассказала она.

Мать одного из учеников школы №15 подтвердила, что дети жалуются на качество питания. «Из-за отсутствия учителей не проводились занятия по физике, алгебре, музыке, дети сидят и ничего не делают. Еда в столовой ужасная. Куда только не жаловались, толку нет», - сказала Мадина.

По состоянию на 19.00 мск 19 сентября под публикацией в телеграм-канале «Каспийск 24» было оставлено 463 комментария. Пользователь Seyranat представилась учителем школы и заявила, что проблем с учебниками в школе нет. «Уважаемые родители, ваше право говорить, писать и комментировать. Я педагог-библиотекарь школы с полной ответственностью заявляю, что все учебники, которые получила, были распределены по классам, а классные руководители, в первую очередь, дали их детям участников СВО и многодетным семьям», - сказано в публикации.

Учитель школы на правах анонимности рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что в начале учебного года коллектив направил обращение на имя главы Дагестана о состоянии дел в школе. Отправленные ранее жалобы на имя главы Каспийска Гонцова остались без ответа, отметила она.

«За два года ее работы мы только и слышим (от директора) о том, какая она влиятельная, а также о том, что у нее везде связи, она никого не боится. У нас огромная текучка кадров, учителей катастрофически не хватает, но директор умудряется в начале учебного года увольнять учителей из-за личной неприязни. Нам жалко детей, потому что они не получают полноценное образование. Директор вынуждает учителей сдавать деньги на шикарные столы, которые она накрывает для приглашенных гостей, а если не сдаешь, то обязан приготовить дома и принести», - процитировала она выдержки из обращения главе Дагестана. Ответа на него не поступило, добавил педагог.

17 сентября Минобрнауки Дагестана в своем телеграм-канале сообщило, что в связи с заявлением родителей о ситуации в каспийской школе №15 «будет направлена комиссия из специалистов образовательного ведомства для комплексного анализа ситуации, выявления возможных нарушений и разработки мер по их урегулированию».

О результатах проверки ведомство обещало сообщить дополнительно. По состоянию на 2.00 мск 20 сентября информации о результатах проверки на официальных ресурсах министерства не опубликовано.

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