Махачкалинцев возмутило отсутствие реакции властей на просьбу отменить учебу в три смены

12 сентября 2024, 21:20

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Руководство школы № 29 в Махачкале пошло навстречу родителям третьеклассников, сдвинув начало занятий, теперь у них уроки заканчиваются около шести вечера, при этом власти города не отреагировали на просьбу убрать третью смену у младших школьников, рассказали родители. В новом обращении к чиновникам они потребовали вернуть школе корпус, ранее переданный школе искусств.

Как писал "Кавказский узел", родители учеников младших классов школы №29 в Махачкале потребовали от чиновников ликвидировать третью смену, так как их дети поздно возвращаются домой с учебы. Другие махачкалинцы, комментируя в соцсети их обращение, указали, что проблема с третьей сменой из-за того, что число новостроек в городе растет, а новых школ не строят. В ряде школ Дагестана сохраняется обучение в третью смену, несмотря на то, что власти республики отчитались о ликвидации "трехсменки", сообщил представитель Минобрнауки. Если в школах не хватает мест, руководство могло бы поставить на третью смену старшие классы, рассказали родители, которые вынуждены забирать детей с учебы по вечерам.

Президент России Владимир Путин еще 1 декабря 2016 года потребовал ликвидировать распространенные на Кавказе третьи смены в школах. В российских школах не должно оставаться третьих смен, а в перспективе – и вторых, заявил он. Минобрнауки Дагестана 13 января 2017 года заявило, что в республике трехсменный режим обучения действует в 13 школах. Министерство пообещало, что он будет ликвидирован до 2018 года.

Новое видеообращение родителей учеников школы №29 Махачкалы было размещено в телеграм-канале «Народ хочет знать!» советника председателя Общественной палаты Дагестана Алибека Алиева.

"Отчаявшиеся родители начальных классов школы №29 Редукторного поселка вынуждены были отправить видеоролик главе города. Это было 2 сентября. Сегодня - 10 сентября! Время идет, а ответа от администрации нет. Вот эта она обратная связь с народом? Страдают дети, страдает учебный процесс. Там есть возможность решить эту проблему. Не надо там строить новую

школу, просто верните в школу, школе принадлежащие помещения", - сказано в аннотации к видео.

Выступающие по очереди родители на видеозаписи сообщили, что они просят вернуть школе корпус, который в 2010 году был отдан школе искусств №8. Причиной такого решения они назвали недостаток помещений для классов, из-за чего детям

приходится учиться в три смены. Сама школа рассчитана на 960 учеников, но в ней обучается более двух тысяч детей, рассказала одна из родительниц.

"Третья смена начинается в 15 часов и заканчивается в 19 часов. Особенно тяжело зимой, когда дети затемно возвращаются домой, и не все работающие родители могут их встречать. При этом близлежащие улицы не освещены", -

отметили участники обращения.

Одна из женщин добавила, что в некоторых классах учатся по 45 детей, что противоречит нормам СанПин. "В Минобрнауки Дагестана на наши обращения ответили, что в нашей школе нет третьей смены. Но от названия "вторая основная" или «скользящая смена» дети раньше уходить не стали", - рассказала одна из родителей на видео, которое было опубликовано 10 сентября.

Председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов заявил, что в регионе решена проблема трехсменного обучения в школах. "Если вы помните, еще в 2021-2022 учебном году 33 школы с семитысячным контингентом обучаемых функционировали с третьей сменой обучения", - процитировал 2 сентября премьер-министра телеграм-канал правительства Дагестана.

Также родители учеников разместили петицию "Уберите третью смену, верните учебный корпус МБОУ СОШ № 29" на сайте change.org. На 21.30 мск 12 сентября под ней подписались 299 человек.

Мать учащегося в школе №29 третьеклассника Рукият подтвердила корреспонденту "Кавказского узла", что школа переполнена.

"В третью смену ходят два третьих класса, остальные третьи классы учатся во вторую смену. Занятия заканчиваются в семь вечера. Я живу рядом, могу ходить встречать, но есть родители, которым трудно в это время добраться до школы. Еще и улица не освещена, детям очень сложно возвращаться домой», - рассказала она.

Других проблем с организацией учебного процесса, обеспечению учебниками, по ее словам, в данной школе нет. После видеообращения руководство школы немного изменило график занятий в третью смену. "Первый урок в классе начинался в 15:45, сейчас сделали в 15:00. А нулевой урок сделали в 14:15. Сейчас занятия заканчиваются около шести вечера, уже немного легче, но кардинально проблема не решена", - говорит Рукият.

Перенести на более раннее время окончание третьей смены, по ее словам, удалось за счет перехода на дистанционное обучение некоторых предметов, таких как труд и изобразительное искусство.

Родительница Мадина рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что в классе ее ребенка также сдвинуто начало и окончание уроков. Всего в третью смену, по ее словам, ходит два класса. "Нас передвинули с 15:45 на 14:15. Родители постоянно ходили к директору по этой проблеме, и он пошел нам навстречу. Решили этот вопрос кое-как, но все равно забитые классы, мы очень нуждаемся в новых помещениях. В нашем классе учится 38 детей, есть где по 40 и более человек", - рассказала она.

Мадина сообщила, что решением проблемы стало бы возвращение одного из корпусов школы, отданного в 2010 году под школу искусств. На данную просьбу никакой реакции пока не было, отметила она.



Юрист Али Алиев ранее рассказал корреспонденту "Кавказского узла" что закон строго не регламентирует, дети каких классов не должны учиться во вторую и третью смены. "Есть требования Роспотребнадзора, запрещающие обучение в третью смену,но зачастую они не исполняются. Родителям стоит обращаться в прокуратуру, чтобы надзорное ведомство организовало проверку на предмет возможных нарушений", - считает юрист.

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