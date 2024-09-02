Махачкалинцы указали властям на нерешенную проблему с третьей сменой в школах

02 сентября 2024, 07:15

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Родители учеников младших классов школы №3 в Махачкале потребовали от чиновников ликвидировать третью смену, так как их дети поздно возвращаются домой с учебы. Другие махачкалинцы, комментируя в соцсети их обращение, указали, что проблема с третьей сменой из-за того, что число новостроек в городе растет, а новых школ не строят.

Как информировал "Кавказский узел", президент России Владимир Путин еще 1 декабря 2016 года потребовал ликвидировать распространенные на Кавказе третьи смены в школах. В российских школах не должно оставаться третьих смен, а в перспективе – и вторых, заявил он. Минобрнауки Дагестана 13 января 2017 года заявило, что в республике трехсменный режим обучения действует в 13 школах. Министерство пообещало, что он будет ликвидирован до 2018 года.

Обращение махачкалинцев, в котором они выразили беспокойство за своих детей, которые будут вынуждены поздно возвращаться из школы из-за учебы в третью смену, 31 августа разместил Instagram*-паблик tut.dagestan.

"Мы родители учеников 3-го класса СОШ №29 города Махачкала обращаемся ко всем, кто может помочь нам в решении вопроса о третьей смене у наших детей. Им по 8-9 лет всего, а занятия будут проводить с 15.00 до 19.00", – сказано в обращении.

"Как им добираться домой? Кто будет ответственен за их безопасность как на дороге, так и на улице? Какая успеваемость будет у детей? Очень просим обратить внимание на наш вопрос и убрать третью смену", – потребовали родители школьников.

Этот пост в Instagram*-паблике tut.dagestan, на который подписаны около 1,7 миллиона пользователей, на 07.15 мск 2 сентября набрал 1559 отметок "нравится" и 191 комментарий.

"Понастроили домов по всей Махачкале, но никаких новых школ. Отсюда и переполненность, и третьи смены. Не строят новых яслей, больниц, дорог", – написал пользователь sab.ch90.

"Чем эти многоэтажки строить, лучше построили бы школы. Тем более в Редукторном поселке", – отметила zarema__magomedova____.

"Начальные классы должны только в первую смену учиться", – подчеркнула saida_7777_mua.

"Какая третья смена для малышей? У родителей один выход, если руководство не изменит своего решения, просто бойкотировать, не отпускать детей в школу", – считает aliia.3495.

"Школы в Редукторном поселке переполнены. У каждого учителя начальных классов по два класса, не хватает учителей, не хватает кабинетов. Школы не рассчитаны на огромное количество детей, из-за нехватки школ в Редукторном поселке классы переполнены. Вот и приходится как-то выкручиваться. Я не думаю, что учителям в удовольствие работать в третью смену, и что директор школы в восторге от того, что родители приходят и жалуются. Надо требовать, чтобы в Редукторном построили еще две школы", – отметила gidayat.yarakhmedova.

"Школа небольшая, классов нет, а район большой. В классах по 45 детей", – написала _diana_umamas.

На 07.15 мск 2 сентября на сайте администрации Махачкалы и на сайте Минобрнауки Дагестана нет комментариев относительно требования махачкалинцев решить проблему с третьей сменой в школах.

"Кавказский узел" также писал, что 22 августа стало известно, что в Махачкале школы столкнулись с массовым увольнением педагогов. По данным источника, в одной из школ города уволились 10 учителей, в заявлениях они ссылаются на низкую зарплату. Аналогичная проблема возникла в других учебных заведениях города. Преподаватели жалуются на рост цен и отсутствие муниципальных льгот, которые бы хоть в какой-то мере компенсировали невысокие заработки, отметил источник.

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