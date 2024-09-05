Махачкалинцы призвали убрать третью смену для младших школьников

05 сентября 2024, 14:57

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В ряде школ Дагестана сохраняется обучение в третью смену, несмотря на то, что власти республики отчитались о ликвидации "трехсменки", сообщил представитель Минобрнауки. Если в школах не хватает мест, руководство могло бы поставить на третью смену старшие классы, рассказали родители, которые вынуждены забирать детей с учебы по вечерам.

Как писал "Кавказский узел", родители учеников младших классов школы №29 в Махачкале потребовали от чиновников ликвидировать третью смену, так как их дети поздно возвращаются домой с учебы. Другие махачкалинцы, комментируя в соцсети их обращение, указали, что проблема с третьей сменой из-за того, что число новостроек в городе растет, а новых школ не строят.

Президент России Владимир Путин еще 1 декабря 2016 года потребовал ликвидировать распространенные на Кавказе третьи смены в школах. В российских школах не должно оставаться третьих смен, а в перспективе – и вторых, заявил он. Минобрнауки Дагестана 13 января 2017 года заявило, что в республике трехсменный режим обучения действует в 13 школах. Министерство пообещало, что он будет ликвидирован до 2018 года.

Мать ученика школы №29 Эльмира подтвердила корреспонденту "Кавказского узла", что ее ребенок-третьеклассник учится в 3 смену.

"Занятия заканчиваются в 18:40. Два класса третьеклассников учатся в третью смену, остальные во вторую. У многих многодетных родителей один ребенок ходит в первую, другие во вторую и третью смены. Как работающим родителям провожать и встречать детей? К семи часам вечера уже темнеет, в этом районе города в это время пробки, вовремя добраться не всегда получается", - говорит Эльмира.

По ее словам, родители писали обращение руководству школы с просьбой перевести учеников начальных классов в первую смену, но оно осталось без ответа.

"Школа расположена в Редукторном поселке, это густонаселенный микрорайон. Она переполнена, здесь учатся около 1300 школьников. Третья смена заканчивается около семи вечера. Ребенок приходит уставший, поест и ложится спать. До обеда нет возможности с ним заниматься, так как надо идти на работу", - говорит Земфира.

О наличии третьей смены рассказали корреспонденту «Кавказского узла» и родители других школ Махачкалы. "В 42-й школе ребенок ходит в третий класс, ему девять лет и третья смена, как так можно? Зимой уже в шесть часов темно, неужели нельзя было старшие классы перевести на третью смену, раз помещений не хватает в школе?", - говорит Наида.

Жители Махачкалы рассказали, что третьи смены есть в школе №52, №58, в школе пригородного поселка Семендер.

"У меня племянники учатся в разных школах. Чтобы не говорить третья смена, там она называется "вторая смена, второй поток", - рассказывает Гуля.

Председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов заявил, что в регионе решена проблема трехсменного обучения в школах. "Если вы помните, еще в 2021-2022 учебном году 33 школы с семитысячным контингентом обучаемых функционировали с третьей сменой обучения", - процитировал 2 сентября премьер-министра телеграм-канал правительства РД.

Сотрудник Минобрнауки Дагестана на правах анонимности рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что около половины школ с трехсменным обучением приходится на Махачкалу, в 2022 году их официально насчитывалось 15. Всего в 33 школах республики, где были три смены, обучалось около семи тысяч детей, примерно 4400 – школьники начальных классов.

"Сейчас статистика по третьим сменам закрыта, по бумагам их нет, но реально дети учатся в три смены. Их стали называть «потоками», но сути дела это не меняет", - рассказал чиновник.

"Роспотребнадзор утвердил новые требования к работе школ, детских садов, лагерей и других детских учреждений. Новые санитарные правила СП 2.4. 3648-20 будут действовать с 1 января 2021 года по 1 января 2027 года. Занятия в школах должны начинаться не ранее 8 часов утра. Проведение "нулевых" уроков и обучение в три смены не допускается. Занятия второй смены должны заканчиваться не позднее 19 часов. Продолжительность каникул - не менее 7 календарных дней», - сообщала "Российская газета" 22 декабря 2020 года.

Юрист Али Алиев рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что закон строго не регламентирует, дети каких классов не должны учиться во вторую и третью смены.

"Есть требования Роспотребнадзора, запрещающие обучение в третью смену, но зачастую они не исполняются. Родителям стоит обращаться в прокуратуру, чтобы надзорное ведомство организовало проверку на предмет возможных нарушений", - считает юрист.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.