RU EN
Главная   /   Лента новостей
15:59, 1 сентября 2025

Начато расследование смерти ребенка в родильном отделении Хасавюрта

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Уголовное дело о смерти ребенка в родильном отделении Хасавюрта возбуждено после публикаций в соцсети. Отец ребенка, боец поп-ММА Рамазан Залкепов, считает, что к смерти младенца привела халатность врачей.

Следком Дагестана сообщил в своем Telegram-канале, что в ходе мониторинга сети Интернет выявлена информация о гибели новорожденного в родильном отделении в Хасавюрте. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности ( часть 2 статьи 109 УК РФ).

О гибели младенца при родах сообщал Telegram-канал "Тут Дагестан". "В родильном отделении города Хасавюрт погиб ребенок. Экстренной госпитализации не потребовалось, состояние роженицы было стабильным. Во время родов произошло обвитие пуповины вокруг шеи ребенка", - говорится в сообщении от 31 августа, авторы которого утверждают, что гибель младенца стала следствием халатности врачей. 

Отец ребенка - боец поп-ММА Рамзан Залкепов, сообщает Mash Gor. К сообщению приложено записанное у больницы видео, в котором мужчина требует проверить смерть ребенка и привлечь виновных к ответственности.

Автор: "Кавказский узел"

Справочник
Мемориал памяти жертв терракта в Беслане. 27 августа 2014 г. Фото Эммы Марзоевой для "Кавказского узла" Террористический акт в Беслане (1-3 сентября 2004 года)

Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы и Мохаммед Кекалов (вверху слева направо) Азиз Оруджев, Шамо Эминов, Хафиз Бабалы, Наргиз Абсаламова, Эльнара Гасымова (слева направо). Коллаж "Кавказского узла". Фото Şəxsi arxiv https://mikroskopmedia.com/en/hafiz_babal__/?tztc=1, Ульвия Али, Mеydan.tv, скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=PYKlsiWa0Lc. https://t.me/abzasmedia/5929 Meydan.tv Серийные аресты журналистов в Азербайджане

