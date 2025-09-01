Начато расследование смерти ребенка в родильном отделении Хасавюрта

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Уголовное дело о смерти ребенка в родильном отделении Хасавюрта возбуждено после публикаций в соцсети. Отец ребенка, боец поп-ММА Рамазан Залкепов, считает, что к смерти младенца привела халатность врачей.

Следком Дагестана сообщил в своем Telegram-канале, что в ходе мониторинга сети Интернет выявлена информация о гибели новорожденного в родильном отделении в Хасавюрте. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности ( часть 2 статьи 109 УК РФ).

О гибели младенца при родах сообщал Telegram-канал "Тут Дагестан". "В родильном отделении города Хасавюрт погиб ребенок. Экстренной госпитализации не потребовалось, состояние роженицы было стабильным. Во время родов произошло обвитие пуповины вокруг шеи ребенка", - говорится в сообщении от 31 августа, авторы которого утверждают, что гибель младенца стала следствием халатности врачей.

Отец ребенка - боец поп-ММА Рамзан Залкепов, сообщает Mash Gor. К сообщению приложено записанное у больницы видео, в котором мужчина требует проверить смерть ребенка и привлечь виновных к ответственности.

