Три дома повреждены в Приморско-Ахтарске после атаки БПЛА

Кровли трех домов повреждены обломками беспилотников в Приморско-Ахтарске. Фрагменты дронов упали в огороде одного из домов и у кладбища.

Как писал "Кавказский узел", в ночь с 31 августа на 1 сентября в Новороссийске была объявлена угроза атаки дронов. В поселке городского типа Ильский в двух домах выбило окна после падения обломков БПЛА, в одном также поврежден забор. Кроме этого, повреждена подстанция в Кропоткине. Всего за ночь над территорией Азовского и Черного морей и Кубани сбиты 25 БПЛА.

Незначительные повреждения в результате попытки атаки беспилотников в ночь с 31 августа на 1 сентября получили кровли трех домов в Приморско-Ахтарске, в одном из них выбито остекление на чердаке. Также фрагменты беспилотников обнаружили в огороде одного из домовладений и около старого кладбища, сообщил сегодня оперштаб Краснодарского края.

В результате атаки БПЛА пострадавших нет. На местах работают специальные и экстренные службы, говорится в сообщении.

