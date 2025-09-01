Угроза атаки дронов объявлена в Новороссийске

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Власти Новороссийска предупредили жителей об объявлении в городе угрозы атаки беспилотников.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 31 августа дежурные средства ПВО обезвредили над российскими регионами 21 беспилотный летательный аппарат. Из них 19 были сбиты на юге.

"При включении сирен – сигнала «Внимание всем»: если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в комнате, окна которой не выходят на море или в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – укройтесь в цоколе ближайшего здания или в подземном переходе (парковке)", - написал в 22.58 мск 31 августа в своем телеграм-канале глава города Андрей Кравченко.

Власти подчеркивают, что нельзя использовать для укрытия автомобиль и прятаться под стенами многоквартирных домов. Кравченко призвал жителей и гостей Новороссийска сохранять спокойствие и ожидать отмены сигнала.

Напомним, что 10 августа в станице Натухаевской Новороссийска обломки БПЛА упали на пустыре. Разрушений и пострадавших не было, но в результате падения произошло возгорание сухой травы.

