Суд в Нальчике приговорил военного к сроку за отсутствие на службе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военнослужащий Минобороны Кошоков приговорен военным судом в Нальчике к двум годам колонии за отсутствие в части менее месяца.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Ужесточение законов после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части.

Военнослужащий Минобороны России Кошоков, обвинялся в отсутствии на службе ,ез уважительных причин с 20 мая по 16 июня, уголовное дело было возбуждено по части 3.1 статьи 337 УК РФ.

16 июня он добровольно прибыл в военную комендатуру Моздока, а до этого проводил время дома. Суд учел раскаяние военного, но заявил, что тот "совершил тяжкое преступление против военной службы, отрицательно влияющее на выполнение повседневных задач боевой подготовки, поставленных перед воинским подразделением"

Кошоков приговорен к двум годам колонии общего режима, приговор был вынесен 27 августа и может быть обжалован, сообщила пресс-служба суда на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Имя осужденного в пресс-релизе не указано, при этом подчеркивается, что он самовольно оставил часть в период мобилизации.

По данным на 16.51 мск информация на сайте Нальчикского гарнизонного военного суда в разделе "Судебное делопроизводство" временно недоступна.

Напомним, 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.