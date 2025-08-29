Виновного в падении трибун в Ростове-на-Дону осудили на пять лет

Суд в Ростове-на-Дону признал виновным директора фирмы по делу об обрушении трибуны во время детского футбольного матча в 2023 году.

Как писал "Кавказский узел", дело об обрушении трибуны поступило в суд в Ростове-на-Дону в июле 2024 года. Обвиняемым по делу проходил директор организации, которая установливала трибуну.

30 мая 2023 года в Ростове-на-Дону на территории спортшколы обрушилась трибуна во время футбольного матча, в котором играли детские команды Ростова-на-Дону и Батайска. Погибла женщина, еще десятки человек получили травмы. Было возбуждено дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека (часть 2 статьи 238 УК РФ). Второе уголовное дело было возбуждено по статье о халатности (часть 2 статьи 293 УК РФ; предусматривает до 5 лет лишения свободы) в отношении "неустановленных должностных лиц" спортшколы №5.

Кировский суд Ростова-на-Дону вынес приговор по уголовному делу в отношении директора фирмы, изготавливающей металлоконструкции, по делу об обрушении трибуны во время детского футбольного матча.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ 1 (производство, перевозка в целях сбыта и сбыт товара, не отвечающего требованиям безопасности), сообщает прокуратура Ростовской области на официальном сайте.

Обрушение привело к тяжким последствиям: погибла 45-летняя женщина, были травмированы 56 зрителей, 36 из которых несовершеннолетние, уточняет ведомство.

Судом установлено, что в 2022 году подсудимый в рамках контракта изготовил и установил пять мобильных трибун на территории Спортивной школы олимпийского резерва №5 в Ростове-на-Дону. Суд приговорил виновного к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом 400 тыс. рублей, информирует Интерфакс.