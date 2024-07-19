Дошло до суда дело об обрушении трибуны в Ростове-на-Дону

19 июля 2024, 03:54

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Дело об обрушении трибуны, жертвами которого стали 38 человек, поступило в суд в Ростове-на-Дону. Обвиняемым по делу проходит директор организации, которая установила трибуну.

Как писал "Кавказский узел", 12 июля глава СКР поручил ускорить расследование уголовного дела об обрушении трибуны, жертвами которого стали 38 человек в Ростове-на-Дону. Следствие длится больше года и до сих пор не доведено до суда, в связи с чем люди не могут потребовать компенсаций, пожаловались пострадавшие.

30 мая 2023 года в Ростове-на-Дону на территории спортшколы обрушилась трибуна во время футбольного матча, в котором играли детские команды Ростова-на-Дону и Батайска. Погибла женщина, еще 37 человек получили травмы. Было возбуждено дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека (часть 2 статьи 238 УК РФ). Второе уголовное дело было возбуждено по статье о халатности (часть 2 статьи 293 УК РФ; предусматривает до 5 лет лишения свободы) в отношении "неустановленных должностных лиц" спортшколы №5.

Дело о сбыте товара, не отвечающего требованиям безопасности, рассмотрит Кировский районный суд Ростова-на-Дону, сообщила 18 июля региональная прокуратура. Обвиняемым по делу проходит руководитель организации, которая изготовила трибуну и установила ее на Гребном канале «Дон».

Согласно версии следствия, пять мобильных трибун, изготовленных компанией «ЛазерТех» в 2022 году, не соответствовали требованиям безопасности. Конструкции были установлены на территории спортивной школы олимпийского резерва, которая расположена на улице Пойменной, следует из сообщения ведомства.

Комментариями обвиняемого или его адвоката относительно версии обвинения "Кавказский узел" пока не располагает.

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