Бастрыкин потребовал ускорить расследование дела об обрушении трибуны в Ростове-на-Дону

12 июля 2024, 12:20

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Ростовские следователи должны ускорить расследование уголовного дела об обрушении трибуны, жертвами которого стали 38 человек, заявил председатель СКР. Следствие длится больше года и до сих пор не доведено до суда, в связи с чем люди не могут потребовать компенсаций, пожаловались пострадавшие.

Как писал "Кавказский узел", в связи с обрушением трибуны в Ростове-на-Дону было возбуждено дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека (часть 2 статьи 238 УК РФ). Второе уголовное дело было возбуждено по статье о халатности (часть 2 статьи 293 УК РФ; предусматривает до 5 лет лишения свободы) в отношении "неустановленных должностных лиц" спортшколы № 5.

30 мая 2023 года в Ростове-на-Дону на территории спортшколы обрушилась трибуна во время футбольного матча, в котором играли детские команды Ростова-на-Дону и Батайска. Погибла женщина, еще 37 человек получили травмы. Трибуна упала от сильных порывов ветра, это переносная конструкция, которая не требует крепления при использовании, заявил министр спорта Ростовской области.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю областного управления ведомства "доложить о причинах допущенной по уголовному делу волокиты", сообщает в своем телеграм-канале Инфоцентр СКР. "В сети Интернет сообщается о несогласии с ходом установления обстоятельств травмирования граждан в результате падения в мае прошлого года трибуны стадиона «Гребной канал Дон» в городе Ростове-на-Дону. [...] Кроме того, А.И. Бастрыкин поручил [руководителю областного управления] А.Г. Хуаде принять меры к завершению расследования в кратчайшие сроки, о чем представить доклад. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в публикации.

Пострадавшие от падения трибуны не могут добиться отправки дела в суд, сообщил 10 июля анонимный телеграм-канал Don Mash. "Прокуратура проверила документы и не увидела там заключения врачей о травмах, полные данные всех пострадавших. Зато нашла нестыковки в судмедэкспертизе и документах дела — отправила на доследование. Родители уверены, что это всё бюрократия и процесс специально затягивают", - говорится в публикации.

Сообщение проиллюстрировано видеороликом, в котором один из пострадавших Артур Алиев говорит, что доведение дела до суда необходимо для получения компенсаций. "Почему мы и бились из-за этого. Дело должно попасть в суд. Только когда суд признает обвиняемых виновными, когда примет к сведению наши требования – материального в том числе характера – их утвердит суд. И только после вступившего в законную силу судебного решения мы можем предъявлять свои материальные в том числе требования", - говорит мужчина на видео.

В ролике также выступил другой пострадавший Виталий Минчогло, чья супруга погибла в результате обрушения трибуны. "У ребенка по сей день, если погодные условия сопоставимы с тем днем, присутствует страх, моральный и физический. И ребенок говорит: "Папа, а будет что-нибудь в качестве наказания людям, которые должны понести наказание?". У меня ребенку 14 лет, а я и сказать ничего не могу", - сказал он.

В связи с расследованием дела под домашний арест был отправлен директор компании, которая поставила спортшколе трибуны. В сентябре 2023 года Следком сообщал, что экс-директор спортшколы, подозреваемый в халатности, скрылся и объявлен в розыск, пишет сегодня издание Donnews.

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