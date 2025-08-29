×

00:58, 29 августа 2025

Принудительные примирения в Чечне создали основу для отложенной кровной мести

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Стремительные примирения родов под давлением властей, как в случае с ДТП по вине племянника Рамзана Кадырова, приводят к отложенной кровной мести, которая может быть реализована сразу после изменения ситуации в Чечне. 

Как писал "Кавказский узел", высокопоставленный чеченский чиновник, родственник Рамзана Кадырова, стал виновником аварии, в которой погибли два человека и серьезно пострадали дети. Власти немедленно заставили родственников погибших примириться с ним. Информацию об аварии не опубликовали официальные СМИ, уголовное дело возбуждено не было

Поспешное примирение родственников  погибших в автокатастрофе с ее виновником, племянником Рамзана Кадырова прокомментировали чеченский политолог Руслан Кутаев*, председатель комитета «Гражданское содействие»* Светлана Ганнушкина* и сотрудник правозащитной организации, пожелавший остаться анонимным. 

Жители Чечни крайне недовольны тем, что люди, приближенные к главе Чечни Рамзану Кадырову, уходят от наказания за правонарушения и серьезные ДТП, когда за действия рядовых чеченцев отвечает весь их род, отметили опрошенные «Кавказским узлом»  эксперты. 

Процедура примирения родов часто используется в Чечне после ДТП с погибшими, но в обычных случаях ее не проводят столь стремительно, указал Руслан Кутаев*. В то же время он отметил, что быстрые похороны погибших - не попытка скрыть правду, а традиционный мусульманский обряд.  «Если человек даже умер в обед, его пытаются похоронить до захода солнца, в крайнем случае - на следующий день», - заметил Кутаев*. 

«Появилось много людей, ездящих на быстрых машинах, иногда в состоянии опьянения. Так что такие случаи бывают, но примирение происходит не настолько быстро. На похоронах род виновника приносит соболезнования, потом начинаются переговоры и лишь потом примирение А здесь люди у власти заставили примириться поскорее, давя на людей. Для такого давления есть тысячи вариантов: можно пригрозить забрать и убить других детей, отправить их на фронт и так далее», - заявил он. 

Политолог отметил, что происходящее резко контрастирует с тем, как за такие же проступки наказывают рядовых чеченцев. «В Ачхой-Мартане был случай в 2016 году с  подобным же ДТП, - так там весь род виновника аварии, который погиб, признали виновным и изгнали из Чечни, а здесь даже непосредственного виновника ДТП выводят из под ответственности. Естественно все это вызывает недовольство, в результате появляется отложенная кровная месть. В прошлом такое уже было: при СССР кровная месть была задавлена, а когда СССР рухнул, приходили за людьми, предки которых 50 или даже 100 лет назад совершили какой-то поступок, смывающийся кровью», - рассказал он. 

В ноябре 2016 года водитель машины Ford выехал на встречную полосу близ Чернореченского поста на трассе "Кавказ" в Чечне и врезался в ВАЗ-21014, который при столкновении отбросило на ехавшую позади "Приору". Семь человек погибли на месте, еще двое были госпитализированы. Виновником аварии был назван водитель Ford Алам Хаджаев, свидетели сообщили, что он был пьян. Вскоре после инцидента все мужчины из его рода покинули свое село. Сам Хаджаев при ДТП погиб. В 2019 году чеченское телевидение выпустило в эфир сюжет о родственниках Алама Хаджаева - в сюжете Хаджаевы заявляли, что их решение покинуть Чечню было добровольным, и критиковали блогера, который называл их отъезд вынужденным. 

Кутаев отметил, что уход людей, приближенных к властям, от ответственности, в целом характерен для всей России. «Можно взглянуть на любой российский регион: люди, облеченные властью, стараются увести своих родственников и близких от ответственности в случае совершения ими преступлений», - заключил он. 

Само по себе примирение кровников скорее служит положительной практикой,  помогающей останавливать насилие - в том числе и «убийства чести», которые  распространяются не только на женщин, но и на мужчин, сделавших что-то «не так», обратила внимание Светлана Ганнушкина*. 

«Но здесь возникает вопрос с законодательством. Рамзан Кадыров по пять раз на дню говорит о том, что Чечня - часть России, но подобная ситуация - это попытка увести  виновного в ДТП от наказания по российскому закону. Родственники погибших могут выражать свое мнение в суде, но примирение не может подменять суд», - заявила она. 

Ганнушкина  подчеркнула, что подобные порядки в Чечне держатся при поддержке федеральных властей. «Местные силовики и без того даже не думают проводить какие-то расследования в отношении лиц, приближенных к власти, поскольку они зависят от руководства Чечни. Сами чеченцы резко настроены против этого и в качестве протеста люди бегут», - заключила она. 

Хотя примирение после ДТП - достаточно частая практика в Чечне, в случае с племянником Кадырова очевидно, что семья погибших и пострадавших подверглась давлению, уверен сотрудник правозащитной организации. «Примирение настолько быстро – это явно следствие того, что их заставляли дать согласие, возможно запугивая», - заметил он. 

Местные силовики и так давно знают о безнаказанности приближенных Кадырова, попытки привлечь их к ответственности по закону исключены, отметил он. «Силовики даже не смеют пикнуть, поэтому это практически узаконено», -  сказал правозащитник.

Он подчеркнул, что сами чеченцы относятся к правовому неравенству крайне отрицательно. «Они очень недовольны, но все, что они пока могут сделать, это передавать информацию. В будущем же, я боюсь, это приведет к практике отложенной кровной мести - сегодня ведь заставляют примириться нескольких человек, но не весь род, но когда ситуация изменится, кровная месть вернется», - заявил он. 

Традиция кровной мести, которая сложилась при родовом строе для защиты чести и имущества рода, на Северном Кавказе и сейчас действует как актуальный социальный механизм. Согласно этому обычаю, родственники убитого должны отомстить убийце или его родным, отмечается в справке "Кавказского узла" "Кровная месть - как теперь убивают на Кавказе". Несколько историй о кровной мести, рассказанные участниками и очевидцами событий, приведены в статье "Плата за кровь", опубликованной на "Кавказском узле".

Правозащитник отметил, что не слышал, что в других регионах был «такой беспредел» с принудительным примирением. Вместе с тем он, как и Кутаев*, подчеркнул, что увод родственников и друзей чиновников от ответственности распространен по всей стране.

По словам Руслана Кутаева*, пострадавшие в ДТП дети погибшей пары, согласно чеченским традициям, должны остаться у родственников отца. «Но если осталась совсем маленькая девочка, то ее могут передать матери жены. Если же по линии отца нет родственников, то детей передают родственникам матери», - отметил он. 

У погибших супругов есть старшие, уже совершеннолетние дети, и они и будут осуществлять опеку над младшими, отметил сотрудник правозащитной организации. «Сейчас, по словам врачей состояние детей в больнице стабильное», - добавил правозащитник.

* внесены Минюстом России в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

источник: корреспондент "Кавказского узла"

