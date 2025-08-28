×

20:17, 28 августа 2025

Смерть подростка по подозрению в неоказании медпомощи расследуют в Дагестане

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Подросток из Дагестана умер после операции в Ставропольском крае. Следователи решили расследовать причины гибели подростка после обращения его родных.

Глава Следкома потребовал расследования и установления обстоятельств смерти 15-летнего подростка  в медицинском учреждении Ставропольского края, сообщает Следком в своем Telegram-канале.

"15-летний подросток скончался после экстренной операции в Ставропольском крае. До этого юноша проходил лечение в медицинском учреждении в Республике Дагестан. Его осматривали несколько врачей, которые дали рекомендации по лечению. Рентгенологически перелома не было, ни температуры, ни воспалительной реакции не отмечалось. В этом деле много неизвестных… Точная причина смерти не ясна пока ни ставропольским, ни дагестанским медикам, она будет установлена после получения результатов вскрытия", - сообщил Минздрав РД в своем Telegram - канале.

Министерством здравоохранения Республики Дагестан организована служебная проверка по факту смерти 15-летнего мальчика из Дербентского района, добавило ведомство.

26-го октября Telegram - канал "Нетипичная Махачкала" опубликовал письмо сестры погибшего мальчика, которая просила о помощи. "Мой братик маленький 15 лет. У него болела рука, отекшая была. Пошли в травмпункт , хирург посмотрел визуально и сказал, мол перелом. Езжайте в ЦРБ так как у них рентген не работает ( в травмпункте не работает рентген). Этот врач даже не осмотрел руку , не тронул нечего не сделал. Сделал вывод просто от того что она была отекшей. Далее поехали на рентген там ничего не было, ни перелома ни трещины.Но у него заражение крови пошло и данный момент у него сердце отказало и он лежит под аппаратом , тело все посинело. Ошибка дербентских врачей которые нечего не хотят делать, свою работу не хотят делать. Сейчас он умер  моего 15 летнего брата не стало из-за халатности врачей", - говорится в письме.

Ранее "Кавказский узел" писал что, суд в Дагестане назначил 3 млн рублей компенсации бывшей сотруднице Гунибской райбольницы, чьи коллеги два года скрывали от нее ВИЧ-позитивный статус и не выписывали правильного лечения. Сама потерпевшая требовала 7 млн рублей компенсации от работодателя и Республиканского центра инфекционных болезней.

Автор: Кавказский узел

