05 апреля 2024, 05:53

Жительница Дагестана добилась компенсации за отказ в медпомощи

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Дагестане назначил 3 млн рублей компенсации бывшей сотруднице Гунибской райбольницы, чьи коллеги два года скрывали от нее ВИЧ-позитивный статус и не выписывали правильного лечения. 

Как писал "Кавказский узел", жительница Дагестана, бывшая сотрудница Гунибской райбольницы, через суд требовала 7 млн рублей компенсации от работодателя и Республиканского центра инфекционных болезней, которые не уведомили ее о ВИЧ-положительном статусе. Коллеги женщины знали о ее диагнозе, скрывали от нее эту информацию и не назначали ей лечения. 

Интересы пострадавшей представляли юристы правозащитной организации "Монитор пациента". Женщина, воспитывающая шестерых детей,  в течение двух лет была лишена лечения и в результате получила инвалидность. Свой диагноз она узнала случайно, когда готовила отчеты на работе и увидела свое имя в списке ВИЧ-позитивных пациентов.

Правозащитная организация “Монитор пациента” добилась в апелляционном суде увеличения компенсации для бывшей сотрудницы центральной больницы Гунибского района, пострадавшей от неоказания медпомощи и разглашения врачебной тайны. 

Компенсация в 3 млн рублей - рекорд для Дагестана, отметили представители организации. Деньги женщине должен выплатить ее бывший работодатель, Гунибская ЦРБ. 

“Они фактически обрекли на смерть свою коллегу, скрыв от нее диагноз (...) Два года, вместо назначения адекватного лечения, они лечили эту бедную женщину от ложных диагнозов”, - отмечается в сообщении Telegram-канала организации от 4 апреля.

Правозащитники напомнили, что Советский районный суд Махачкалы в сентябре 2023 года постановил взыскать в пользу женщины 1,1 млн рублей. 

“Нас не устроила такая сумма, поэтому подали апелляцию и смогли увеличить ее до 3 миллионов. Наша героиня довольна (...) Женщина активно лечится и ей уже лучше, она смогла набрать вес и занимается детьми", - говорится в публикации. 

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Примечание:

 "Дело о смерти пациентов в больнице Владикавказа дошло до суда", "Минздрав Дагестана пообещал обеспечить лекарством мальчика с редким заболеванием", "Пользователи соцсети раскритиковали Минздрав Дагестана за очереди в больнице".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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